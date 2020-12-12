西門町正妹當街徵男友「172↑帥哥佳」　全場暴動：衝了

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西門町正妹當街徵男友「172↑帥哥佳」　全場暴動：衝了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-12 21:44:16

▲有位年輕女子在西門町當街徵男友，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
▲有位年輕女子在西門町當街徵男友，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
非誠勿擾！現代人追愛越來越直接，經常可以看到網紅在社群網路上大方發布「徵友文」。而有網友就在西門町看見一位年輕女子坐在路邊，身旁放著「要男友」的看板，更列出「20歲↑、身高172↑、渣男退散」等條件，引發熱議。
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有網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了一張照片，照片中可以看見一位身穿藍白粉色蕾絲洋裝的短髮女子，坐在西門町的路邊，身旁放著一個手寫的牌子，牌子寫著「要男友」，更詳列條件「20歲↑、身高172↑、不要胖帥哥佳、渣男退散」還留下自己的Line ID，在熙來攘往的西門町街頭十分吸睛。
▲有位年輕女子在西門町當街徵男友，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
▲有位年輕女子在西門町當街徵男友，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
原PO透露是「同事剛剛在西門町看到的。佩服她的勇氣，想應徵的趕快去」最後更笑稱「在現場的趕快去看看有沒有喉結，是男是女」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈哈勇氣可嘉」、「那麼可愛一定是男的」，更有許多男網友留言說「衝了」，還有許多女網友輸人不輸陣，直呼「我也要去擺」、「借樓徵男友」，留言區宛如大型聯誼現場，十分熱鬧。
事實上真的有許多網友付諸行動，結果發現對方的Line已經超過5000人好友上限，無法再加入，讓大家驚呼有行動力的人還真多。更有人找出女子的IG，不過IG上的貼文不多。亦有網友懷疑是不是什麼直播或行銷宣傳活動，大家議論紛紛。（編輯：倪浩軒）
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