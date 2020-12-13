吃蛤蜊驚見2顆珍珠！正妹喊「要發財啦」　真相曝光糗翻

蛤蜊回家料理，但在食用的過程中，疑似咬到2顆像「珍珠」的物品，讓該女子興奮直呼「是不是要發財啦？」沒想到貼文卻釣出內行網友回應，讓她致富夢破碎。

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原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「近日從好市多買回蛤蜊準備要吃，吃起來又大又甜，但是吃的時候咬到兩顆硬硬的東西，拿出來一看很像是珍珠，是不是我要發財啦？」

▲網友分享吃蛤蜊時吃到兩顆疑似珍珠的東西。（圖／取自好市多商品經驗老實說）

貼文一出，網友紛紛回應「哇！老蚌生珠是真的呀」、「太好笑，但還是想知道正確答案」、「沒錯！稀世珍寶的珍珠，請好好收藏」、「這好像不是珍珠耶！是不是有啥誤會」、「顏色太白了吧....感覺很不像珍珠」、「這不是珍珠啦哈哈哈，類似砂石類跑進殼裡面無法排出的XD」、「這不是珍珠啦！之前有人問過了」。