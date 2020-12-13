情侶首次見家長！男友媽一看苦勸「分手」 理由全場震驚
情侶首次見家長！男友媽一看苦勸「分手」 理由全場震驚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 14:05:47
情侶在一起一段時間，總是要面臨「第一次見家長」的尷尬場面，因婚姻大事，總希望能夠兩家和樂，因此都會帶另一半回家讓爸媽碰面閒聊。進日，就有網友分享，自己上週和男友回家見爸媽，沒想到男友的媽媽因為「一理由」要求他們分手，讓她非常無奈，貼文也引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「男友上週決定帶我去見他爸媽，見面那天我們一起吃飯也聊了很多事情，因為男友媽也有用IG，所以她就追蹤我，而平常我在IG上就是喜歡分享自己去哪玩、去哪吃飯，然後又設公開帳號，粉絲差不多五六千左右，結果那天打給男友時，卻無意間聽到男友媽勸男友跟我分手」。男友媽表示看了她的IG之後，表示「你女友是不是網美啊，看她IG粉絲很多，照片也是每張拍的很漂亮，衣服跟食物感覺都不是很便宜耶， 感覺就很會花錢欸！你絕對養不起她的啦！」即便男友解釋女友都是花自己的錢，且出門吃飯也AA制，但男友媽仍說「久了以後你就知道了！那是剛開始在一起她才這麼客氣，你都不知道齁現在的女生都這樣」讓原PO非常無奈。貼文一出，網友紛紛回應「五六千是網美嗎...重點誤」、「跟我的情況很像....好險沒給男友媽追，我也是粉絲4、5千喜歡分享生活，被叫網美真的很瞎」、「男友媽是怕你娶了很花錢吧，不如從這點改變他媽媽對你的想法吧」、「尷尬爆棚..怎麼會覺得是網美就不能在一起」、「覺得要再觀察男友是神隊友還是豬隊友啦」、「蠻驚訝長輩在意這種事的」。（編輯：張嘉哲）