情侶首次見家長！男友媽一看苦勸「分手」　理由全場震驚

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情侶首次見家長！男友媽一看苦勸「分手」　理由全場震驚

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-13 14:05:47

▲男網友慘遭女友劈腿，結果對方父母竟還給他50萬支票和一台車，要他「乖乖分手」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友分享自己見過男友家長後，男友家長竟然勸他們分手。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
情侶在一起一段時間，總是要面臨「第一次見家長」的尷尬場面，因婚姻大事，總希望能夠兩家和樂，因此都會帶另一半回家讓爸媽碰面閒聊。進日，就有網友分享，自己上週和男友回家見爸媽，沒想到男友的媽媽因為「一理由」要求他們分手，讓她非常無奈，貼文也引發熱議。
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原PO在Dcard貼文指出「男友上週決定帶我去見他爸媽，見面那天我們一起吃飯也聊了很多事情，因為男友媽也有用IG，所以她就追蹤我，而平常我在IG上就是喜歡分享自己去哪玩、去哪吃飯，然後又設公開帳號，粉絲差不多五六千左右，結果那天打給男友時，卻無意間聽到男友媽勸男友跟我分手」。
▲男友媽勸分手理由竟是因為覺得兒子的女友是網美，很會花錢。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲男友媽勸分手理由竟是因為覺得兒子的女友是網美，很會花錢。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
男友媽表示看了她的IG之後，表示「你女友是不是網美啊，看她IG粉絲很多，照片也是每張拍的很漂亮，衣服跟食物感覺都不是很便宜耶， 感覺就很會花錢欸！你絕對養不起她的啦！」即便男友解釋女友都是花自己的錢，且出門吃飯也AA制，但男友媽仍說「久了以後你就知道了！那是剛開始在一起她才這麼客氣，你都不知道齁現在的女生都這樣」讓原PO非常無奈。
貼文一出，網友紛紛回應「五六千是網美嗎...重點誤」、「跟我的情況很像....好險沒給男友媽追，我也是粉絲4、5千喜歡分享生活，被叫網美真的很瞎」、「男友媽是怕你娶了很花錢吧，不如從這點改變他媽媽對你的想法吧」、「尷尬爆棚..怎麼會覺得是網美就不能在一起」、「覺得要再觀察男友是神隊友還是豬隊友啦」、「蠻驚訝長輩在意這種事的」。（編輯：張嘉哲）
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