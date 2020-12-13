爸催兒子快結婚！提1方法「婚禮秒省一筆」　網友全看傻

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爸催兒子快結婚！提1方法「婚禮秒省一筆」　網友全看傻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-13 15:39:51

▲一名女網友發文抱怨，表示爸爸竟然向弟弟說「把女友肚子搞大，婚禮就省一筆不用辦了」，貼文一出，網友全氣炸。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名女網友發文抱怨，表示爸爸竟然向弟弟說「把女友肚子搞大，婚禮就省一筆不用辦了」，貼文一出，網友全氣炸。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

能和適合自己的另一半攜手共度餘生，對於許多新人來說，是再幸福不過的事，不過也因為舉辦婚禮要注意的事項繁雜，花費也相當可觀，現如今已有不少人希望一切從簡，像是只登記、不宴客，不過也有一名女網友發文，表示爸爸對弟弟提了「1方法」，還喊「婚禮省一筆」，讓全場氣瘋。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「把女生肚子搞大了，就直接省婚禮了」為題發文，表示「當爸爸和妳弟弟這樣說時，身為女兒的妳該作何感想」。原PO提到自己目前已婚，老公不錯、公婆人也很好，當初婚禮辦得很盛大，都是男方全權處理，爸爸因為發現老公家境小康，但當初是不知情的，還曾開玩笑地噹過還是男友的他，要怎麼養得起他女兒。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「把女生肚子搞大了，就直接省婚禮了」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「把女生肚子搞大了，就直接省婚禮了」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也提及，當時自己結婚時，爸爸向對方要求許多東西，像是大聘、小聘，本說要留給女兒，「但當然沒有了」。就連女方的開銷也是男方以「提早給聘」的方式處理掉所有開銷，「講白了點，感覺很像賣女兒」。

而前陣子弟弟突然提到爸爸希望他結婚，還提出1方法，「婚禮什麼的不需要辦，就搞大對方肚子，直接省一筆」，這一番話讓原PO聽完瞬間無言，「覺得自己怎麼有這樣一個父親」。

▲原PO對於爸爸說出的「把對方肚子搞大，就直接省婚禮」一席話，相當不滿。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO對於爸爸說出的「把對方肚子搞大，就直接省婚禮」一席話，相當不滿。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
貼文一出，網友全氣瘋，「別人的小孩死不完？你爸這什麼心態？希望你弟沒被你爸影響」、「妳爸沒救了，但我更想知道妳弟聽到後什麼反應？不怕妳爸這種心態就怕妳弟也認同或覺得沒什麼」、「自私」、「價值觀太偏差」、「不太懂為什麼未婚懷孕就不用婚禮耶，現代人不都會補辦？而且這種感覺像是故意讓她懷孕強迫對方跟自己結婚」。

對於網友留言，原PO也補充說道，弟弟當初聽到這段話的第一反應，就已經和爸爸說「這樣太過份」，也特地交代絕對不能讓他女友知道此事，「就只是來找我抱怨這事，覺得怎麼可以那麼做」；至於媽媽是否也這樣，她則表示因為媽媽早逝，所以沒這問題，但如果媽媽知道此事，「想必第一時間一定發怒」，當初媽媽家世不錯，爸爸是鄉下的北漂青年，據說是看爸爸肯努力，所以原PO的媽媽才會嫁給爸爸。（編輯：郭佩蓉）

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