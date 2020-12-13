倒廚餘被店員糾正！他好奇「骨頭丟哪」 內行曝1招神解
倒廚餘被店員糾正！他好奇「骨頭丟哪」 內行曝1招神解
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 17:46:19
台灣已實施垃圾分類多年，可分為一般垃圾、資源回收物、廚餘這3類，但骨頭究竟算哪一類呢？近日，就有網友到自助餐店用餐，吃完後順手把雞腿骨頭丟到一般垃圾的桶子內，沒想到被店員糾正，骨頭是要丟在廚餘桶，讓他忍不住提問「骨頭到底該怎麼丟才對？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，下班後到自助餐店吃晚餐，用餐完後直接把啃過的雞腿骨頭丟到一般垃圾桶，沒想到卻被店員糾正「骨頭其實算是廚餘」，這卻讓原PO相當不解「照邏輯已經不可食用的骨頭，應該是一般垃圾吧？」一名專業網友就指出，照理說骨頭要丟廚餘才是正確的，但這一類廚餘並非用來養豬，骨頭這種無法給動物吃的食物殘渣算「堆肥廚餘」，雖然不能吃了但可以用來堆肥，給其他作物養分，所以部分店家會把廚餘分成「養豬廚餘」與「堆肥廚餘」，如果店家沒分成兩類的話，骨頭就應該要丟在一般垃圾，避免被豬隻誤食。根據台北市政府環保局官網《家戶廚餘分類表》，廚餘分成兩種「養豬廚餘」和「推肥廚餘」，只要「煮熟後豬可以吃」就歸類為養豬廚餘，而鹽巴、太白粉、胡椒粉等調味料，或是吃不完、過期的冷凍食品、果核、食物外殼、雞或鴨等小骨頭及豬牛羊等大骨頭、咖啡渣都算是堆肥廚餘。此外，廢棄的食用油並不算在廚餘範圍內，要另外裝成一瓶交給資源回收車回收。（編輯：許智超）