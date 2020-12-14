國小「截肢」坐輪椅！上廁所遭學長嘲笑 男童回應逼哭網
國小「截肢」坐輪椅！上廁所遭學長嘲笑 男童回應逼哭網
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 00:00:31
失去一隻腳、一條腿，讓截肢的人在生活上需要他人的幫助，不過，台南一名國小學童因為截肢，平時上學時需要同學幫忙，才能上廁所，沒想到卻因此遭到學長嘲笑「自己去上廁所啊」，讓他感到相當難過，貼文一出，立刻收穫超過3,000個讚，也有許多網友湧入打氣。
男童在《爆怨2公社》說明，由於腳部截肢，平時上學都是坐輪椅，若是有上廁所的需求，還要同學攙扶、抱著，才能順利如廁，但校內的學長看到這幕，非但沒有同理心，反而嘲笑學童「這麼大了可以自己上廁所吧」，這也讓男童聽了十分受傷。男童強調，學長說的自己都懂，也希望能自行上廁所，不需要麻煩別人，「每次都讓班上男生看到我的重要部位，我也是會害羞的」，男童提到，雖然現在他還不被認同，但接下來會用行動，來得到同儕間的認可，等到有能力以後，也會自己賺錢裝義肢。許多網友看完男童的遭遇，也紛紛在留言區回應，「不要在乎沒有同理心的人說什麼，因為他們不會感同身受」、「加油！只能說你的學長不懂事，也很感謝你的同學，能協助你」、「不要在乎別人的酸言酸語，請勇敢的活出自己的一片天喔，加油」、「小小年紀能有這種心態，真的很棒」、「不要在意那不成熟的酸言酸語，這世界更多的是溫暖」。（編輯：許智超）