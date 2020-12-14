衝全聯買牛奶見怪機關！媽愣住「這是什麼」 暗黑真相曝
衝全聯買牛奶見怪機關！媽愣住「這是什麼」 暗黑真相曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 14:01:45｜update2020-12-14 14:16:39
「全聯福利中心」因其便利的特性，加上時不時就推出優惠及多樣新商品，成為時下不少婆媽熱愛採購的零售超市。近日，就有網友分享去全聯買牛奶時，卻發現罐子上頭都有「詭異機關」，貼文一出引發熱議。
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「今天去全聯買東西時，發現牛奶瓶口都有超奇怪的機關，這是什麼啊？」只見貼出的照片中，有兩瓶牛奶接近瓶口的位置有灰色的磁扣，讓原PO非常困惑這個功用到底是什麼。貼文一出，網友紛紛回應「這是怕被偷吧」、「被偷怕了啊....需要的話應該是結帳會解開吧」、「別以為大瓶的不會被偷，我們店就曾經一天被偷8瓶高粱」、「人來人往太多，常常被偷東西吧」、「防盜磁扣吧，被偷怕了」、「應該是要結帳才能請店員解開，不然過門口會大叫特叫」。綜合網友意見，多數都認為這是「防盜裝置」，以防有人偷東西，先前就有網友也分享過去全聯買堅果類食品時，也全被上了鎖，必須告知店員需要才能拿下。而《NOWnews》致電全聯公關詢問此設施作用，全聯公關表示，這是每家門市會依據狀況做的商品防盜管理。（編輯：張嘉哲）