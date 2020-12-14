蘇貞昌用三倍券買漫畫打統編？網揪「疑點」驚：快點去問
蘇貞昌用三倍券買漫畫打統編？網揪「疑點」驚：快點去問
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 13:48:26
行政院長蘇貞昌昨（13）日以參訪台灣漫畫基地，為呼籲國人趕緊使用三倍券，特地拿家裡剩餘的三倍券要買漫畫送孫女，沒想到卻被抓包結帳時偷打統編。雖蘇貞昌今（14）日出面回應「不知道有人多事、多此一舉，且上面有打振興券也不能報公帳」，但仍舊引爆網友熱議。
一名網友在PTT以「打統編不報帳那打統編幹嘛？」為題發文，表示「蘇貞昌打統編被抓包啦，結果剛剛有人說打統編不一定等於要報帳，可是不報帳的話幹嘛打統編啊？多了一道手續又少了一次兌獎的機會，不報帳的話打統編的優點是？」貼文一出，網友紛紛回應「你這邏輯正確啊，打統編就是要報帳啊....」、「應該是說打統編一定是要報帳，有沒有報帳成功是其次」、「打統編就是要報帳+1不然幹嘛浪費一次兌獎機會」、「打統編就是要報帳沒錯啊，快點去問私底下交涉店員要打統的的幕僚，目的是什麼吧」、「直接問那個說要統編的幕僚不就知道了，看是搞錯還是怎樣」。
不過，也有網友認為「蘇不是說不是他報的了，而且三倍券哪能報公帳啊」、「三倍券不能報公帳啊，很明顯幕僚搞錯了吧」、「有些公司有所謂的企業會員價，要打統編才會有優惠，但不會拿去核銷啊」、「三倍券不能核銷要講幾次？幕僚搞錯而已吧...小題大做」、「打統編本來就不代表會報帳好嗎？...有些人就習慣」。至於蘇貞昌到底有無報統編？台灣漫畫基地也發出最新聲明，表示昨日蘇貞昌來漫畫基地結帳時，並沒有報統編，會在發票上打上統編，是因為政院科員於前置作業溝通時先行告知，建議政院要更換發票的話，待星期二書店開店時前來，漫畫基地會協助更換。（編輯：張嘉哲）