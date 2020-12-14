女搭客運驚「座位附藍盒子」！用途引眾狂讚：高鐵再見了
女搭客運驚「座位附藍盒子」！用途引眾狂讚：高鐵再見了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 16:14:22
台灣大眾交通運輸工具眾多，包含高鐵、台鐵、客運等等，但每個人喜好不同，往返不同縣市所搭乘的大眾運輸選擇也不一樣。近日，有網友分享自己搭客運的時候，發現車上每個座位都有一個「藍色盒子」，好奇這作用到底是什麼？貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近搭客運的時候，發現每個座位上都有配置一個藍藍的東西，有人知道這是幹嘛的嗎？有充電功能還怎樣？」只見照片上，藍色盒子就放在每個座位置物籃旁邊，上頭有一個類似Wifi的符號，中間的空隙似乎能塞下一些什麼。貼文一出，網友紛紛回應「無線充電裝置，葛瑪蘭客運才有？」、「無線充電裝置沒錯啊，只是有些手機沒支援無線充電不能用XD」、「你的手機有支援無線充電才有用哈哈」、「上次有使用過，還蠻讚的」。
事實上，先前就有網友在PTT討論過此項無線充電裝置，不少人都指出「客運現在真的越做越好，完全不輸高鐵啦」、「這是無線充電的哈哈，高鐵除了快以外...車上設備還是輸爆客運」、「和欣跟統聯每個座位現在也都有充電孔，葛瑪蘭這是無線充電，高鐵一比就再見了」、「客運現在CP值越來越高，搭配優惠屌打高鐵，高鐵只有快而已」。而這項「無線充電設備」是葛瑪蘭客運於2014年首創全國的設施，但當時因為支援無線充電的手機款式還沒那麼多，剛推出時還被網友笑虧「不能用的比能用的還多」、「還以為只是放手機的支架....」，如今，支援無線充電的手機款式變多，搭乘客運的民眾也深感設施的便利性。（編輯：張嘉哲）