房市／天龍國還有3字頭？大同區找得到
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 18:00:00
台北市房價驚人，大同區是台北市發展較早的區域，因老舊房屋多，房價相對可親。在地房仲表示，大同區房價隨著與捷運沿線的距離增加而遞減，若要尋找較實惠的物件，像是延平北路四段近汙水處理廠的周邊，重慶北路三段近敦煌路、哈密街一帶等區域都有機會找到3字頭物件；但因今年下半年整體買氣熱絡，3字頭房價已逐步爬升至4字頭，3字頭房價愈來愈難尋。
捷運紅線台北車站到圓山站沿線的西邊為大同區，房價依離捷運站遠近而有所差距，隨著與捷運沿線的距離增加、房價遞減。信義房屋捷運大橋店專案經理洪子軒表示，離捷運沿線一公里遠、45年以上的老公寓仍有機會買到3字頭房價。洪子軒進一步分析，像是延平北路四段近汙水處理廠的周邊，重慶北路三段近敦煌路、哈密街一帶，環河北路一段、二段，貴德街一帶，45年以上老公寓，都有機會找到3字頭房價。不過，洪子軒說，因今年下半年整體買氣熱絡，3字頭房價已逐步爬升至4字頭，再加上近期危老改建、台北雙子星大樓建設題材發酵，屋主大多惜售；他舉例，去年有一環河北路上的物件每坪單價38萬，今年因房市景氣佳、台北雙子星大樓等建設題材多，有買方出到每坪單價47萬，屋主仍惜售。