「近千萬名畫」遺忘在機場！富商飛了才想到 下場差點GG
「近千萬名畫」遺忘在機場！富商飛了才想到 下場差點GG
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 21:14:49
許多人都有在交通工具上遺落個人物品的經驗，但如果是價格高的名畫，可就會讓人相當擔心。德國警方日前在杜賽道夫機場垃圾桶裡，找到一幅價值約新台幣960萬元的名畫，原來是畫作的主人在從德國飛往以色列的途中，不小心將作品遺落在登機櫃台，所幸畫作最後只是被丟進回收桶而非被偷走。
根據《CNN》藝術版報導，一名外國商人上月27日從德國西部要飛往以色列特拉維夫市（Tel Aviv）的時候，粗心將仔細收藏於一個長61公分、寬40公分扁平紙盒裡的名畫忘在登機櫃台，當這名男性商人的航班起飛後，他才意識到自己把價值28萬歐元（約新台幣957萬元）的「手提行李」給弄丟了。一到以色列，商人就忙著聯繫機場人員，請求幫忙尋找遺失物，而德國當地的警察局長也聯繫了負責航站大樓的清潔公司，許多工作人員與公司經理找遍了整個機場，最後在一個廢紙回收箱的底部發現了價值連城的名畫。
事件發生半個月後，商人住在比利時的侄子代替他前往杜賽道夫機場（Düsseldorf Airport），終於在9日順利領回遺失物，但關於這幅畫是如何從登機櫃台被放進回收桶的，仍然是一個謎，報導也提到，這幅以大地色調繪製的畫作，是由法國超現實主義畫家唐吉所創作，具體作品名稱尚未確定。據了解，唐吉於1900年初生於巴黎，儘管沒有接受過正式的繪畫訓練，仍然在1927年於巴黎超現實主義畫廊舉辦了第一次的個人畫展，隔年也與胡安米羅以及畢卡索等人一同參與巴黎春天美術館舉辦的超現實主義展覽，唐吉後來定居美國康乃狄克州，並於1955年逝世。（編輯：許智超）