洗衣球vs洗衣精怎麼選？內行曝「抉擇關鍵」：不要隨便買

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

洗衣球vs洗衣精怎麼選？內行曝「抉擇關鍵」：不要隨便買

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 21:00:00

▲洗衣球近日超夯，因為其便利特性，成為不少家庭主婦的洗衣好幫手。（圖／NOWnews資料照）
▲洗衣球近年超夯，因為其便利的緣故，成為不少家庭主婦新寵。（圖／NOWnews資料照）
洗衣球近幾年超夯，其使用非常方便，只要洗衣服前丟進洗衣機就能清潔衣服，便利程度成為不少家庭主婦的新寵。不過，就有網友討論「不覺得洗衣精比較好用嗎？」貼文引發廣大迴響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「最近我媽加入了婆婆媽媽的Line社團開始購買各種洗衣球，每個都+2+3再買，好像都不用錢一樣，真的替我爸的錢包哭一下，而且換算下來，其實洗衣球很不划算，沒幾顆又很貴」·。
▲網友討論洗衣球與洗衣精的差別。（示意圖／翻攝Dcard）
▲網友討論洗衣球與洗衣精的差別。（示意圖／翻攝Dcard）
「但最主要是洗衣精可以按照洗衣量多寡控制用量，原本是覺得反正衣服有洗就好，什麼味道都沒差，但有些洗衣球的味道真的太濃完全無法，因為洗衣球很多都是濃縮的，感覺放少少的衣服也是超浪費，大家都選洗衣精還是洗衣球？」
貼文一出，網友紛紛回應「我都選洗衣精，洗衣球濃縮的要洗很多衣服」、「洗衣精可以偶爾洗一兩件外套，洗衣球丟一顆洗不到一桶衣服覺得很浪費」、「選洗衣精啊！可以按照洗的衣服量決定倒多少」、「有時候衣服少，膠囊還真的有點浪費」、「我用過一陣子膠囊，但我覺得還控制衣服多寡很麻煩」、「基本上洗衣球就是給衣服比較多的人使用，洗衣精就是衣服少也很可以洗，洗多少倒多少，知道自己需求，不要隨便買」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀