洗衣球vs洗衣精怎麼選？內行曝「抉擇關鍵」：不要隨便買
洗衣球vs洗衣精怎麼選？內行曝「抉擇關鍵」：不要隨便買
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 21:00:00
洗衣球近幾年超夯，其使用非常方便，只要洗衣服前丟進洗衣機就能清潔衣服，便利程度成為不少家庭主婦的新寵。不過，就有網友討論「不覺得洗衣精比較好用嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「最近我媽加入了婆婆媽媽的Line社團開始購買各種洗衣球，每個都+2+3再買，好像都不用錢一樣，真的替我爸的錢包哭一下，而且換算下來，其實洗衣球很不划算，沒幾顆又很貴」·。「但最主要是洗衣精可以按照洗衣量多寡控制用量，原本是覺得反正衣服有洗就好，什麼味道都沒差，但有些洗衣球的味道真的太濃完全無法，因為洗衣球很多都是濃縮的，感覺放少少的衣服也是超浪費，大家都選洗衣精還是洗衣球？」貼文一出，網友紛紛回應「我都選洗衣精，洗衣球濃縮的要洗很多衣服」、「洗衣精可以偶爾洗一兩件外套，洗衣球丟一顆洗不到一桶衣服覺得很浪費」、「選洗衣精啊！可以按照洗的衣服量決定倒多少」、「有時候衣服少，膠囊還真的有點浪費」、「我用過一陣子膠囊，但我覺得還控制衣服多寡很麻煩」、「基本上洗衣球就是給衣服比較多的人使用，洗衣精就是衣服少也很可以洗，洗多少倒多少，知道自己需求，不要隨便買」。（編輯：張嘉哲）