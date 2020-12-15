豪氣男喊婚後養全家！行政女不安求助　網揭2關鍵：不算

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇 PPT Boy-Girl 上PO出一篇「女方只想做簡單的行政工作可以嗎」的文章表示，「我因為沒特殊專業，只想做簡單的行政助理工作準時上下班」，原PO的男友更霸氣喊出「婚後經濟主要他負擔」，原PO只要「賺自己零用錢跟偶爾買小東西給小孩即可」，但原PO仍然感覺超不安「雖然聽起來很美好，但還是很不安。常聽女生婚後還是要工作保有經濟獨立，那如果像我這樣，算不算給男人養呢？會不會有風險呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「接下來就是妳先生跟妳說家裏沒差妳的薪水，叫妳離職」、「軟爛成這樣還有人要幫妳分析，要是男的早就被噴爆了，沒AA就算被養吧，哪天被拋棄都不知道」、「除非你們有錢到請傭人，家事應該都是你的了，總之在家大概也沒什麼決定權，除非他聖人到全付又包家事還覺得可以尊敬你」、「給男人養風險很大，你變老變醜沒價值後，就要準備滾出這個家了」。
甚至更有網友表示「賺不到的生活品質」和「經濟獨立選擇權」才是關鍵，「有收入不算給男人養啊，但要留點錢在身邊倒是真的」、「如果你享受的生活品質是你自己賺不到的，那算被養，雖然現在有賺錢，但如果想要更進一步的經濟獨立，妳應該先充實你自己再來想這些問題吧」、「算給男人養，不過保有經濟獨立的選擇權」、「薪水撐得起妳的消費生活就沒關係啊，經濟獨立」。（編輯：王柏文）