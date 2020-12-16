房市／建設多 高雄亞彎區有望推出指標型豪宅
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 18:30:00
美術館、農十六特區是高雄知名的豪宅區，但根據金融聯徵中心統計資料，今年第三季房貸授信金額最高價在前鎮的新光路，近建設議題多的亞灣區，且具有景觀，因此仍擁有不少指標豪宅建案。
金融聯徵中心資料顯示，今年第三季前鎮區新光路3190萬，至於傳統被視為高雄豪宅區的美術館、農十六特區，則沒有路段上榜；美術館特區內路段，上一次有房貸金額破2000萬的紀錄，是2014年第一季時，明誠四路平均授信額度2535萬。信義房屋成功漢神店店長吳光祐指出，美術館與農十六特區之所以形成豪宅區域，主要是整體街廓氛圍舒適，吸引高資產買方購屋居住；不過，近年亞灣區有景觀，且建設議題帶動，因此仍會有建商推出指標型豪宅。
吳光祐表示，不同地點豪宅建案的買方客群不同，端看各自喜好，例如重視居住氛圍的客戶，偏向選擇美術館或農十六特區，而著重未來建設發展與海灣景緻的買方，則偏愛選擇亞灣區周邊住宅，並不至於哪一區域的豪宅就賣不動。但吳光祐也表示，即使今年以來房市買氣暢旺，但高雄的豪宅市場雖詢問度有提升，但因這波買氣仍以自住買盤為主，一般自住或置產客並不會鎖定高總價豪宅產品入手，因此僅能說買氣持平。