房市／建設多　高雄亞彎區有望推出指標型豪宅

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房市／建設多　高雄亞彎區有望推出指標型豪宅

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 18:30:00

高雄今年第三季房貸最貴路段
▲高雄今年第三季房貸最貴路段，近新啟用的總圖。（圖／NOWnews資料照片）
美術館、農十六特區是高雄知名的豪宅區，但根據金融聯徵中心統計資料，今年第三季房貸授信金額最高價在前鎮的新光路，近建設議題多的亞灣區，且具有景觀，因此仍擁有不少指標豪宅建案。
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金融聯徵中心資料顯示，今年第三季前鎮區新光路3190萬，至於傳統被視為高雄豪宅區的美術館、農十六特區，則沒有路段上榜；美術館特區內路段，上一次有房貸金額破2000萬的紀錄，是2014年第一季時，明誠四路平均授信額度2535萬。
信義房屋成功漢神店店長吳光祐指出，美術館與農十六特區之所以形成豪宅區域，主要是整體街廓氛圍舒適，吸引高資產買方購屋居住；不過，近年亞灣區有景觀，且建設議題帶動，因此仍會有建商推出指標型豪宅。

吳光祐表示，不同地點豪宅建案的買方客群不同，端看各自喜好，例如重視居住氛圍的客戶，偏向選擇美術館或農十六特區，而著重未來建設發展與海灣景緻的買方，則偏愛選擇亞灣區周邊住宅，並不至於哪一區域的豪宅就賣不動。
但吳光祐也表示，即使今年以來房市買氣暢旺，但高雄的豪宅市場雖詢問度有提升，但因這波買氣仍以自住買盤為主，一般自住或置產客並不會鎖定高總價豪宅產品入手，因此僅能說買氣持平。
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