交往2年才知女友有「9歲孩子」！男秒崩潰：全家無法接受

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交往2年才知女友有「9歲孩子」！男秒崩潰：全家無法接受

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 18:12:25

▲有一名女網友抱怨，和男友交往期間都是AA制，但最近聊到結婚，才知道男友存款百萬，卻說婚後也依然要維持AA制，讓她非常不解，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一位男網友哭訴，自己與女友交往同居2年後，對方才坦承已有「9歲的孩子」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
男女交往若藏著天大的秘密，可能會讓一段感情最終以殘念的失敗收場！就有一位男網友哭訴，自己與女友交往同居2年，早已論及婚嫁，沒想到在這時，女方才坦承已有「9歲的孩子」，讓他忍不住崩潰：「不知道怎麼跟家人開口」。
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一名31歲男網友在論壇《Dcard》上講述遭遇，「我因為開早餐店認識現在的女友，她是附近上班的護理師，因為常見面的關係最後成功追到她」；就這樣原po與女友穩定的交往了2年，至今也已同居1年，男方爸媽也都認定媳婦就是她。沒想到在論及婚嫁時，女友才開口坦承「自己曾在16歲未婚懷孕，現在26歲女兒9歲，跟爸媽住老家」，並希望婚後能接小孩來住。
▲女友在論及婚嫁時才坦承有9歲女兒，讓家庭觀念保守的原po陷入兩難。（圖／翻攝《Dcard》）
▲女友在論及婚嫁時才坦承有9歲女兒，讓家庭觀念保守的原po陷入兩難。（圖／翻攝《Dcard》）
聽聞這個震撼消息，也讓原po相當崩潰，「我都不知道該怎麼跟爸媽開這個口，因為我姐就是未婚懷孕，先有後婚，我爸媽連婚禮都沒參加。二老不重視學歷，但很重視小孩的人品跟責任感，他們覺得先有後婚就是人品爛加沒責任感，我妹在司法界上班也是很老派，她每次都說我姐丟全家的臉，我姐出嫁6年到現在沒回過娘家」。
完整過程曝光也掀起不少網友關注，並紛紛苦勸，「交往兩年才承認自己有一個已經9歲的女兒？覺得有點扯」、「沒辦法接受其實就分手吧，問題也不是你爸媽，而是你之後要長期跟這個小孩相處，有個突然出現的小孩，如果沒辦法打從心底的接受，以後相處也會很痛苦的」、「騙人很糟糕，一開始就隱瞞很有可能還隱瞞其他事」、「有被利用的感覺」。（編輯：潘毅）
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