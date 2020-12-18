年輕女孩勇闖拉丁美洲！將手工編織藝術溫度傳遞到台灣

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年輕女孩勇闖拉丁美洲！將手工編織藝術溫度傳遞到台灣

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-12-18 12:30:00

PIÑA COLADA這個品牌，販售從拉丁美洲遠道而來的手工編織藝品，他們直接與不同國家的工作坊及小型生產商合作，一個個都是當地居民一針一線的心血，有著屬於它獨一無二的迷人故事。（圖｜Jamie提供）
▲PIÑA COLADA這個品牌，販售從拉丁美洲遠道而來的手工編織藝品，他們直接與不同國家的工作坊及小型生產商合作，一個個都是當地居民一針一線的心血，有著屬於它獨一無二的迷人故事。（圖｜Jamie提供）
The China Post報導，旅行能為人生帶來很大的轉變，改變人一生的志向，甚至找到生命的意義與熱情所在。黃麗仰 (Jamie) 就是其中之一，她從冒險旅行中找到熱情，並將其延續帶回國內，期盼讓更多人感受到遠方國度拉丁美洲的編織藝術與源源不絕的熱情。
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「在深入旅行及短居當地後，完全愛上這個富有濃厚民族氣息的拉丁美洲民族，她也有著堅韌的生命力和包容力。」今年27歲，PIÑA COLADA 拉丁美洲手工編織包創辦人Jamie特別與The China Post分享道。 
▲PIÑA
▲PIÑA COLADA 拉丁美洲手工編織包創辦人黃麗仰Jamie (圖｜Jamie提供）
▲Urda與Jamie一同旅行，回台後共同創辦PIÑA
▲Urda與Jamie一同旅行，回台後共同創辦PIÑA COLADA。(圖｜Jamie提供）
 

PIÑA COLADA這個品牌，販售從拉丁美洲遠道而來的手工編織藝品，他們直接與不同國家的工作坊及小型生產商合作，一個個都是當地居民一針一線的心血，有著屬於它獨一無二的迷人故事。

▲PIÑA
▲PIÑA COLADA是個年輕的品牌，販售著各式拉美手工編織藝品，並直接與不同國家的小型生產商或小型經銷商攜手合作（圖｜Jamie提供）
 

回想3年前，她與來自西班牙的Urda都厭倦了辦公室工作，毅然決然辭職，志同道合的兩人隨機選擇前往彼此都不曾去過的拉丁美洲冒險，那時，在他們心中拉丁美洲聽起來遙遠又神秘，是相當陌生的國度。  

「在還未拜訪前，我其實也與多數人一樣擔憂，害怕治安不好，有搶劫、偷竊、槍殺、毒品氾濫、太落後等等，」她續道，「那時深受媒體負面報導的影響，帶有偏見地去看自己一點都不了解的國家。」 

2016年，兩人抵達墨西哥，買了一台二手摩托車，從墨西哥市出發，一路經過瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯，再到哥斯大黎加。  

▲2016年，兩人抵達墨西哥，買了一台二手摩托車，從墨西哥市出發(圖｜Jamie提供）
▲2016年，兩人抵達墨西哥，買了一台二手摩托車，從墨西哥市出發(圖｜Jamie提供）
▲那時，在他們心中拉丁美洲聽起來遙遠又神秘，是相當陌生的國度。
▲那時，在他們心中拉丁美洲聽起來遙遠又神秘，是相當陌生的國度。 (圖｜Jamie提供）
 

第一次來到地球另一端的Jamie，對於周遭一切感到好奇，「整個北中美洲都有種說不出的魔力，古色古香的殖民建築，充滿繽紛色彩，自己像被施了魔法般不願離開。」  

旅行結束回台，Jamie與Urda決定創立品牌，秉持著初心，不只為了營利，也希望將旅行時的感動、所見所聞分享給大家。  

▲Jamie和Urda熱愛衝浪，在旅途中不忘享受在中南美洲海邊乘風破浪的感覺。
▲Jamie和Urda熱愛衝浪，在旅途中不忘享受在中南美洲海邊乘風破浪的感覺。 (圖｜Jamie提供）
▲拉丁美洲道地美食(圖｜Jamie提供）
▲拉丁美洲道地美食(圖｜Jamie提供）
 

談到為何選擇中南美洲「手工編織」作為主要商品，Jamie解釋道，手工編織是當地文化及生活中不可或缺的， 它在每個族群裡都是扮演著極重要的角色。  

「不僅因為代代相傳，也因為編織在不同族群中，都體現了當地文化的一部分。」她侃侃談道，並提到目前也會在台灣原住民祭典裡擺攤，讓更多人認識PIÑA COLADA。

然而，創業初期也碰上不少問題，其一是合作廠商規模小，又在偏遠地區，進口較為困難；另一方面則是語言溝通問題，雖然夥伴母語是西文，但與拉丁美洲又有些不同，因此有時溝通上需多花點時間。  

▲沿途上看到的可愛羊駝
▲沿途上看到的可愛羊駝 (圖｜Jamie提供）
 

而那時之所以將品牌命名為PIÑA COLADA，Jamie表示，旅行時她很常點這杯調酒，而這也代表他們對拉丁美洲的熱愛，期望人們能透過當地人親自製作的手工編織藝品感受拉美人的熱情。 
了解更多關於PIÑA COLADA，請看官網 
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