年輕女孩勇闖拉丁美洲！將手工編織藝術溫度傳遞到台灣

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▲PIÑA COLADA 拉丁美洲手工編織包創辦人黃麗仰Jamie (圖｜Jamie提供）

▲Urda與Jamie一同旅行，回台後共同創辦PIÑA COLADA。(圖｜Jamie提供）

▲PIÑA COLADA是個年輕的品牌，販售著各式拉美手工編織藝品，並直接與不同國家的小型生產商或小型經銷商攜手合作（圖｜Jamie提供）

2016年，兩人抵達墨西哥，買了一台二手摩托車，從墨西哥市出發，一路經過瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯，再到哥斯大黎加。

▲2016年，兩人抵達墨西哥，買了一台二手摩托車，從墨西哥市出發(圖｜Jamie提供）

▲那時，在他們心中拉丁美洲聽起來遙遠又神秘，是相當陌生的國度。 (圖｜Jamie提供）

第一次來到地球另一端的Jamie，對於周遭一切感到好奇，「整個北中美洲都有種說不出的魔力，古色古香的殖民建築，充滿繽紛色彩，自己像被施了魔法般不願離開。」

▲Jamie和Urda熱愛衝浪，在旅途中不忘享受在中南美洲海邊乘風破浪的感覺。 (圖｜Jamie提供）

▲拉丁美洲道地美食(圖｜Jamie提供）

「不僅因為代代相傳，也因為編織在不同族群中，都體現了當地文化的一部分。」她侃侃談道，並提到目前也會在台灣原住民祭典裡擺攤，讓更多人認識PIÑA COLADA。

然而，創業初期也碰上不少問題，其一是合作廠商規模小，又在偏遠地區，進口較為困難；另一方面則是語言溝通問題，雖然夥伴母語是西文，但與拉丁美洲又有些不同，因此有時溝通上需多花點時間。