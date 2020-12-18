年輕女孩勇闖拉丁美洲！將手工編織藝術溫度傳遞到台灣

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PIÑA COLADA這個品牌，販售從拉丁美洲遠道而來的手工編織藝品，他們直接與不同國家的工作坊及小型生產商合作，一個個都是當地居民一針一線的心血，有著屬於它獨一無二的迷人故事。
回想3年前，她與來自西班牙的Urda都厭倦了辦公室工作，毅然決然辭職，志同道合的兩人隨機選擇前往彼此都不曾去過的拉丁美洲冒險，那時，在他們心中拉丁美洲聽起來遙遠又神秘，是相當陌生的國度。
「在還未拜訪前，我其實也與多數人一樣擔憂，害怕治安不好，有搶劫、偷竊、槍殺、毒品氾濫、太落後等等，」她續道，「那時深受媒體負面報導的影響，帶有偏見地去看自己一點都不了解的國家。」
2016年，兩人抵達墨西哥，買了一台二手摩托車，從墨西哥市出發，一路經過瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯，再到哥斯大黎加。
第一次來到地球另一端的Jamie，對於周遭一切感到好奇，「整個北中美洲都有種說不出的魔力，古色古香的殖民建築，充滿繽紛色彩，自己像被施了魔法般不願離開。」
旅行結束回台，Jamie與Urda決定創立品牌，秉持著初心，不只為了營利，也希望將旅行時的感動、所見所聞分享給大家。
談到為何選擇中南美洲「手工編織」作為主要商品，Jamie解釋道，手工編織是當地文化及生活中不可或缺的， 它在每個族群裡都是扮演著極重要的角色。
「不僅因為代代相傳，也因為編織在不同族群中，都體現了當地文化的一部分。」她侃侃談道，並提到目前也會在台灣原住民祭典裡擺攤，讓更多人認識PIÑA COLADA。
然而，創業初期也碰上不少問題，其一是合作廠商規模小，又在偏遠地區，進口較為困難；另一方面則是語言溝通問題，雖然夥伴母語是西文，但與拉丁美洲又有些不同，因此有時溝通上需多花點時間。
而那時之所以將品牌命名為PIÑA COLADA，Jamie表示，旅行時她很常點這杯調酒，而這也代表他們對拉丁美洲的熱愛，期望人們能透過當地人親自製作的手工編織藝品感受拉美人的熱情。
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