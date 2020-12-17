路上撿到提款卡！她「盲猜密碼」領走8萬 超慘下場曝光
路上撿到提款卡！她「盲猜密碼」領走8萬 超慘下場曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 12:18:51
不義之財真的不能拿！中國大陸一位女子在路上撿到一張提款卡，她心存僥倖拿去提款機前盲猜密碼，結果還真的順利猜中，領走2萬元人民幣、約新台幣8萬5000元現金。但這樣「發財之道」卻不是好事，女子最終的下場超慘。
據《瀟湘晨報》報導，不慎遺失提款卡的民眾，因為想說有密碼保護，所以並未第一時間報失，想不到隨即就收到戶頭遭提款2萬的消息，這才知道事態嚴重，趕緊報警處理。而當地警局透過監視器，發現一位形跡可疑、戴口罩和手套領款的女子，懷疑她可能就是撿走提款卡的人。但因為女子的裝扮一時難以辨認身份，警方花了一段時間才順利找出該位女子。而該位女子被警方約談後，也立即承認就是自己撿走提款卡並盜領現金，女子透露自己把錢領出來後其實也不敢花，當初去嘗試猜密碼時就因為擔心被認出來，所以特地喬裝打扮。雖然是干擾了警方的找人速度，但女子後悔表示，這幾天都心神不寧、睡不著覺，被逮捕反而終於可以鬆一口氣。
至於為何能夠猜中密碼，女子透露因為當地都是農村人，密碼通常不是123456就是666666或888888，果然一猜就中。其實之前VPN服務商「NordPass」就有公佈年度最爛密碼，簡單的排列數字最容易被猜中，建議民眾採用「隨機但容易記住」的密碼，可以有效降低被破解的風險。（編輯：倪浩軒）