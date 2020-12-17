他曝女友「10舉動」納悶喊奇怪！網卻讚翻：根本夢寐以求

男女交往總會發生許多有趣的事，而每對情侶的相處模式也不盡相同。近日就有一名男網友在臉書《靠北女友my girl》中列舉女友的「10大舉動」，並直呼「很奇怪！」而其他網友見狀後卻讚翻，認為「根本是夢寐以求的好女友」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO發文表示，他覺得他女友很奇怪，但不懂為什麼，他並列出以下10點，包括：「從不過問行蹤，不曾報備自己去向」、「打遊戲不會打擾，放在旁邊也不會生氣」、「想吃什麼都隨你，喜好以你為重」、「穿搭打扮由你決定，只要你喜歡就好」、「花她的錢她也不心疼 ，反而覺得自己可以支撐得了兩個人的花費」。

另外，還有「出門、待在家都好，只要你想」、「想抽煙、喝酒不會攔著你」、「不曾說過自己的日常生活」、「提到過去很容易掉淚」、「手機相簿永遠不讓我看」。



▲一名男網友列舉女友的「10舉動」，並直呼「很奇怪！」而其他網友一看卻讚翻，認為「根本是夢寐以求的好女友」。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my girl》）

而女友上述的種種行為讓原PO百思不解，只好求助網友「如果你女朋友這樣你們都怎麼做？」同時更透露，自己現在說話都很怕女友突然哭出來，很多想做的事都不敢做。





對此，許多網友紛紛留言「這不是你們男人夢寐以求的嗎？做到了還在吵」、「男人應該很愛，女生保有自己空間」、「這樣很好啊，這樣不好嗎？」「這不就是男人喜歡的不黏又懂事嗎」、「這樣是夢寐以求的女友耶，好好珍惜吧！」





不過也有人分析直指「因為你對她來說可有可無，不心疼錢也是因為完全不用考慮未來發展」、「受過嚴重傷害，又怕再失去一次吧！」「她沒有很奇怪，只是沒那麼愛你而已」、「兩種原因可解釋，一是放不下前任而你給她熟悉的感覺；二是她害怕你知道她不堪的過去而離開她，所以不想讓你了解太多」、「信任與依賴，大概磨光了，當我自己一個人，什麼都能做到、做好的時候，也不感到孤單的話，要你何用？」（編輯：許苡晴）



