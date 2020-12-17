Yahoo奇摩攜手「等公車App」護環境　同場加映慶聖誕

你是公車通勤一族嗎？根據交通部統計2020年1到9月公共運輸運量，國人平均每日有將近600萬人次搭乘各類客運通勤。看準國人愛用大眾運輸工具，Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」與破百萬下載的等公車系列App強強聯手，推出「種樹任務」公益行動，邀公車通勤族天天打卡解任務，推廣綠運輸。Yahoo奇摩更加碼將線上任務轉換為線下實際行動，與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2000棵小樹苗！

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▲「Yahoo好朋友計畫」邀百萬會員聯手破百萬下載的等公車系列App，推出「種樹任務」公益行動。（圖／Yahoo奇摩提供）

× ▲「Yahoo好朋友計畫」邀百萬會員聯手破百萬下載的等公車系列App，推出「種樹任務」公益行動。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Yahoo奇摩與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2000棵小樹苗。（圖／Yahoo奇摩提供）

× ▲Yahoo奇摩與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2000棵小樹苗。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Yahoo奇摩將陸續推出共12款台灣常見樹種，天天搭乘公車能隨機解鎖不同台灣樹種圖鑑。（圖／Yahoo奇摩提供）

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為慶祝「Yahoo好朋友計畫」滿2周年，透過遊戲化的機制吸引會員互動獲得「奇摩值」兌換合作廠商商品與服務，至今累積發出超過21億點奇摩值，更帶動新加入會員數年成長近七成。





而Yahoo好朋友計畫同場加映線上會員活動，在聖誕前夕推出「簽到換聖誕限定口罩活動」，12月14日至23日，打開Yahoo奇摩App，登入會員簽到滿7天，即可用200奇摩值兌換親親JIUJIU聖誕節限定版口罩一盒！

第二場「天堂v.s.地獄之聖誕禮物抽獎」則於12月21日至31日，打開Yahoo奇摩App，登入會員用10點奇摩值即可參加抽獎，不限次數。獎項從天堂級（如Dyson吹風機）、地獄級（如腳底按摩板）、到怪奇級（比臉大Airpods）都有機會一搏好運，輕鬆入手。