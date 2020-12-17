超市前3車逆向撞！畫面曝光　桃園妹神吐槽：請支援輸贏

出門在外發生車禍事件在所難免，不過這起發生在桃園楊梅的追撞意外，因為剛好發生在超市門口，擦撞現場也讓不少路過民眾全停下腳步圍觀，更有網友拍下這3台發生意外的白、藍、白車，發現與全聯LOGO意外「撞色」，忍不住幽默笑虧「全聯現在也開始賣車嗎」、「請支援輸贏！」，掀起網友一陣討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

日前這名桃園女網友就在臉書社團《全聯消費經驗老實說》貼出位於楊梅民族分店門口的這起車禍意外，由於超市門口前方有一輛白色轎車疑似逆向行駛，導致對向藍色汽車閃避不及迎頭撞上，藍車後方的白色貨車更是因此遭殃，3車撞成一條龍的畫面也讓人不忍直視。

▲三台車相撞的畫面讓不少民眾圍觀，所幸現場人員並無大礙。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

有網友看到現場畫面意外發現跟全聯LOGO巧妙「撞色」，紛紛腦動大開的逗趣回應「請支援拖吊車」、「請支援輸贏」，另外也有網友看到中央那台藍色汽車的慘狀更是笑翻，不禁調侃「全聯開始賣車了？而且還防撞測試？」、「跟招牌同色系，搭配得剛剛好」、「藍色那部得罪誰了」、「藍莓夾心」。

此外，由於畫面實在太奇葩，留言內也有民眾質疑「真假啦還是P圖的」，而當地民眾則相繼解釋這是幾天前發生的事故，還原真相同時也慶幸並無人員嚴重傷亡「前幾天中壢往新屋路上看到，車還放那麼久喔」、「真的，中壢過嶺」、「小白車發現自己逆向，情急之下踩剎車，誤踩油門，加速衝撞藍色車，藍色車向後移，尾巴碰到小貨車的頭」。（編輯：楊智傑）