誰家門沒關！他出門驚見「野生翹家王」狂衝刺 萬人笑噴
誰家門沒關！他出門驚見「野生翹家王」狂衝刺 萬人笑噴
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 10:44:39
有些民眾家中使用「掃地機器人」取代人力，幫忙負責家中的清掃工作。不過，近日就有網友發現一台掃地機器人，在馬路上邊掃邊衝，讓他忍不住直呼「誰家的門沒關好」，貼文一出也引起網友的熱烈討論。
原PO日前在《新·路上觀察學院》分享一部短短8秒的影片，只見巷子裡出現一個不明物體在路上亂衝，他走近一看，才發現竟是一台白色的掃地機器人，正在擺動刷頭奮力掃地，看到這台掃地機器人孤單身影，讓他忍不住笑虧「誰家的門沒關好」。許多網友看到也紛紛開玩笑，「棄養越來越多，真的不可取」、「領養代替購買」、「肯定是離家出走，家裡太操了」、「笑死，拍攝者不救」、「永遠不回頭」、「這台機器人會掃到筋疲力盡的」、「難道是清潔隊自動化，那應該很多人要失業了」、「好熱心，出來當志工」。另外，有專家則稱，現在各廠牌的掃地機器人都有設定防止亂跑的機制，美系品牌可以用手機APP控制機器，邊掃邊繪製地圖，劃分區塊、時間或限制進入虛擬特定空間做清潔工作，韓系品牌可透過磁條防護，歐系品牌則是使用紅外線偵測，建議消費者要先了解自家掃地機器人的功能，避免它逃出家門。（編輯：許智超）