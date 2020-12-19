冬天爽買新長靴！她打開驚覺「沒右腳」 真相讓眾全笑瘋
冬天爽買新長靴！她打開驚覺「沒右腳」 真相讓眾全笑瘋
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 15:41:56
網路購物十分便利，但透過網購收到的實品，與網站上照片落差極大的情況也層出不窮。近日，就有網友分享，她在網路上購買一雙長靴，到貨時也都沒有任何瑕疵，沒想到一穿上去才發現怪怪的，原來兩隻鞋子都是「左腳」，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，在網路上找到一間鞋子品質評價都不錯的店，價格也能很便宜，等沒多久，這雙1千多元的靴子就到了，她謹慎的將靴子一隻一隻拿出來檢查，也沒有發現有任何瑕疵，摸起來也相當舒服。幾天過後，她打算穿這雙新鞋出門，卻感覺哪裡怪怪的，仔細一看，才發現這雙靴子竟然都是左腳，讓原PO忍不住崩潰大喊，「老闆！你賣的長靴都是左腳、都是左腳、都是左腳，這樣叫人家要怎麼穿啦」。許多網友看到也紛紛回應，「這間是只賣左腳的鞋子嗎」、「老闆累了喔！還是當天只賣左腳」、「看看會不會有，只有右腳的網友來跟妳相認」、「準備拿去當聖誕交換禮物了」、「那是你的腳長錯了」、「坐等拿到右右的客人上來爆怨」、「笑死，可能是原PO長反了喔」、「往好的方向想，還有一個人跟你同病相連」。（編輯：許智超）