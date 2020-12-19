聖誕禮物送木魚！他擔心會被打 台人一看「造型」暴動了
聖誕禮物送木魚！他擔心會被打 台人一看「造型」暴動了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 16:50:05
一年一度的聖誕節即將到來，不少朋友又開始揪「交換禮物」，不過每次總是讓人苦惱到底要買什麼，買太雷會怕別人抽到有怨言。近日，就有網友求助，如果交換禮物送「木魚」會不會惹得對方生氣？沒想到貼文一出，其他網友都敲碗「超想要的」。
原PO在《爆廢公社二館》表示，耶誕節禮物打算送知名卡通角色「鹹蛋超人」造型的木魚，但他卻非常擔心「怕對方會對這個禮物不滿意，還可能惹對方生氣」，煩惱的原PO只好發文詢問廣大網友的意見。沒想到，許多網友看到這個造型特殊的木魚，紛紛敲碗超想要，「這個我喜歡」、「很有創意」、「想抽到你的禮物」、「滿值得抽到的禮物」、「都想跟妳交換禮物啦了」、「好酷喔！這禮物我可以」、「很用心的禮物，特別」、「這造型非常特別，應該是不會惹對方生氣啦」、「我會滿想要的」。另外，近日PTT上也有「收過最爛的交換禮物」的討論，網友的反應十分熱烈，「我送過衛生紙，對不起」、「選舉文宣」、「很臭的記憶坐墊」、「風鈴我不行」、「卡通人物餐具，小朋友用的那種」、「上禮拜收到今年的月曆」、「有學弟收到馬桶蓋」、「棉花棒兩支，一左一右」。（編輯：許智超）