3年前賣光家產全押比特幣！如今他爽帶家人環遊世界40國
3年前賣光家產全押比特幣！如今他爽帶家人環遊世界40國
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 16:46:30
今年全球實體經濟受疫情影響不平靜，數位虛擬貨幣比特幣異軍突起，年初迄今漲幅已經超過200％，更在本週三首次突破2.3萬美元價位，創下新高。而荷蘭有一位奇男子，他在2017年就因看好比特幣發展，把全部家產賣掉買入比特幣。如今他帶著家人環遊世界40個國家，隨著比特幣價格水漲船高，這「比特幣一家」的故事也再度捕捉大眾的視線。
這位荷蘭男子名叫泰胡圖（Didi Taihuttu），根據《CNBC》報導，泰胡圖在2017年便預感比特幣的未來不可限量，於是把家產全賣掉，包括房子汽車、黃金首飾等等，全部投入買進比特幣。如今3年過去了，泰胡圖的大膽決定收到良好回報，當初他買入比特幣的價格為900美元，如今等於財產翻了2.5倍。不過當然過程並非一帆風順，比特幣也曾經面臨過暴跌的時期，但泰胡圖強調自己始終對比特幣的價值堅信不疑，他笑稱「如今各地政府終於開始明白比特幣就是21世紀的黃金」。
這幾年沒有不動產的束縛，泰胡圖帶著妻子和3個女兒，一家五口環遊全世界，四海為家。由於沒有傳統意義的貨幣，有時也會面臨到一些困難，但泰胡圖對此很滿意，因為他的初衷不是想要發財，而是想要「改變生活」，如今顯然是達成目標了。
泰胡圖表示，自己在旅行時也持續捐錢給慈善機構，並且希望鼓舞更多人了解去心中化數位貨幣的好處。泰胡圖還透露，斯洛維尼亞首都盧比安納（Ljubljana）和一個義大利小村莊羅韋雷托（Rovereto），是比特幣最流行的地方，那邊的一切服務都可以用比特幣支付。而對於比特幣未來是否會繼續上漲，《CNBC》引述了一些較為樂觀的專家看法，認為由於越來越多基金和投資機構開始持有比特幣當作避險工具之一，這使得比特幣有機會成為真正的「新世紀黃金」。但是否果真如此，仍需後續觀察。（編輯：倪浩軒）