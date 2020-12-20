爽抽電腦螢幕！他一打開秒墜地獄　「超狂禮物」讓網笑翻

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爽抽電腦螢幕！他一打開秒墜地獄　「超狂禮物」讓網笑翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-20 10:40:51

▲有網友在交換禮物時，抽到電腦螢幕，沒想到拆開後，讓他立馬崩潰。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
▲有網友在交換禮物時，抽到電腦螢幕，沒想到拆開後，讓他立馬崩潰。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
近年來的交換禮物時興「好禮物」與「壞禮物」制度，就有不少人把握這個機會惡搞朋友。近日，就有網友分享，他以為抽到的交換禮物是螢幕，結果打開一看才發現是「浴廚」三合一套包，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆廢公社二館》表示，日前與朋友玩交換禮物，抽到一個牛皮紙包裝的電腦螢幕，雖然擔心被朋友惡整，但細心的他檢查過後，發現尾端還有電線露出，這才放下戒心，對禮物感到興奮不已。
▲原PO拆開包裝發現，裡面竟是「小型沾板、馬桶吸、綠色的塑膠盆，以及只有一半插頭」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲原PO拆開包裝發現，裡面竟是「小型沾板、馬桶吸、綠色的塑膠盆，以及只有一半插頭」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
他沒想到的是，牛皮紙拆開後，竟是小型沾板、馬桶吸、綠色的塑膠盆，以及只有一半插頭的「詐騙禮物」，讓原PO的心情瞬間沉入谷底，原本以為終於抽到「天堂禮物」，結果還是被朋友用「地獄禮物」惡整，讓他相當崩潰。
許多網友看到崩潰的原PO也回應，「這是愚人節禮物吧」、「太有創意了」、「至少分開來都還有功用，也不算虧」、「要是我抽到，直接從一樓跳到一樓」、「廚浴三寶嗎？很實用啊！只是我不會想抽到」、「太粗糙了，螢幕插頭是三隻腳」、「這也太慘了吧，笑死」、「好可憐，但我還是笑出來了，抱歉」。（編輯：許智超）
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