湯圓加什麼吃最美味？食客抖出1判斷關鍵　更吐2專業吃法

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這位網友在網路論壇 PPT WomenTalk板上PO出一篇「大家吃湯圓都配什麼？」的文章表示，「今天第一次跟男友吃湯圓，用清水煮完湯圓後，直接把清水跟湯圓盛起來一起吃」，但原PO此舉卻被男友說「非常怪」，原PO表示「男友說這樣沒味道，他們家都配八寶粥或紅豆湯，之後他直接把奶茶跟湯圓倒在一起吃！」對此原PO更問了其他朋友，也都說吃湯圓沒人在配湯圓水的，這讓原PO不禁疑惑表示「生活了26年才知道原來自己家裡的吃法很奇怪，想知道大家吃湯圓都怎麼吃呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
大量網友們紛紛表示，判斷湯圓加什麼吃才會美味的關鍵在於「湯圓是否有內餡」，「紅豆湯是配白湯圓的阿，吃這種有包餡的再配紅豆湯會太甜，根本吃不下去」、「有餡的配水才不會太甜吧」、「我家只配酒釀蛋花湯或煮湯圓的水，因湯圓有包餡再配甜湯就太甜了」、「有餡的清水、沒餡的薑糖水」、「配水啊，有餡的湯圓很甜欸」、「配湯圓水+1，跟餡料一起配著吃剛剛好」。
更有食客揭露了「配茶類」和「酒釀」才是最好吃的，「酒釀或綠茶」、「看過別人配糖水、紅豆湯、花生湯、紅茶、綠茶的」、「配湯圓水，但更喜歡泡在綠茶裡吃」、「配綠茶欸」、「清水或熱茶，有時候配無糖鮮奶茶」、「會改成加牛奶或奶茶，覺得這樣比較有味道」、「加酒釀超好吃」。（編輯：王柏文）