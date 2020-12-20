台積電男「聯誼」年收200萬女子！1個月後嫌：卸妝很嚇人

許多人都希望能在對的時間遇見對的人，攜手步入紅毯，共度餘生。對此，近日也有一對被婚友社湊成對的「女大男小」搭配，女方年紀大男方8歲，而倆人條件都相當不錯，女方從事女裝買賣，年收超過200萬；男方則是台積電工程師，原本倆人相處融洽，但不到一個月卻鬧分手，男方竟還稱女方「卸妝後很嚇人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ETtoday》、《蘋果新聞網》報導，今年41歲，擁有高學歷且從事女裝買賣，年收超過200萬的鄭女告訴中壢區美滿服務中心，自己當初創業太忙，忘記了終身大事，如今想終結單身，也希望可以找年約30歲的對象；而在竹科台積電當工程師的陳男，身高181公分，收入高、外表溫文儒雅，今年33歲的他則是家中獨生子，因為他從小品學兼優，家人都很愛護他，也希望他能夠找個疼愛他如媽媽呵護般的對象。

▲一位年收超過200萬的女子與30歲的台積電工程師原本互有好感，沒想到一個月後卻不歡而散。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

豈料在11月中旬時，女方抱怨男方不成熟、太依賴、個性太小氣、被動以及不懂體貼；男方則是抱怨女方大女人，不會照顧人、不體貼、愛說教，甚至還說她「卸妝後很嚇人」，這也成了倆人分手的導火線。

據報導，中壢美滿也指出，因為女方期待小鮮肉的青春活力，但青春無敵卻少了社會歷練；而女方因為年紀較長，雖然懂事體貼，卻也有某種程度的控制欲，此一認知的出發點錯誤，也是促成雙方不歡而散的必然。中壢滿美也表示，幸福美滿的婚姻，不是外在因素，而是思維、心靈的契合。（編輯：郭佩蓉）