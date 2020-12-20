棉花糖丟可可粉罐！她揭「神秘用途」　主婦嗨：長知識了

寒冷的冬天晚上最適合來杯熱可可加棉花糖，不過你知道棉花糖除了口感好又香甜外，其實還能當作日常生活中的「乾燥劑」使用嗎？臉書社團《全聯消費經驗老實說》中就有女網友分享了這項神秘用途，許多網友看完也不禁嗨翻，紛紛留言表示「好神奇！」。

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原PO在社團內分享提到，因為家裡中秋節烤肉時有買棉花糖，但因為還剩下許多沒吃完，因此特別拿出來當作「乾燥劑」使用。她提到自己是拿了2顆丟進可可粉罐裡，部過除了可可粉外，奶粉、糖粉或麵粉等粉狀物都能放入棉花糖，而且也不用擔心小朋友會誤食。

▲棉花糖好吃還能防潮。（圖／翻攝自「全聯消費經驗老實說」）

此外，她也補充說明，只要等到可可粉見底後，還能順便將棉花糖一起倒入沖泡，不僅不浪費還能增添口味。同時她也提醒，普通的棉花糖製作過程是利用「明膠」製成，含有動物性蛋白質，如果是有飲食禁忌的民眾要記得挑選「果膠」製成的棉花糖以免破戒。

貼文曝光後超過7千多名網友按讚湧入留言，其中也有網友說明，因為棉花糖比可可粉還乾燥，有孔隙能夠吸收水份，相同原理丟襪子進去也能達成，「不過沒人想丟襪子」、「真的好實用！」、「神奇又安全的除溼方法」、「學會了，下次棉花糖不用硬要吃完」。（編輯：楊智傑）