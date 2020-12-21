全聯「稀有蔬菜」曝！正妹一吃飛上天　婆媽愣：從沒看過

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全聯「稀有蔬菜」曝！正妹一吃飛上天　婆媽愣：從沒看過

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-21 12:47:27

▲一名男網友日前逛全聯時，發現竟然有賣石二鍋的神級配料「芋香貢丸」，價格更是比店內單點的便宜快一半，讓大批網友暴動了。（圖／讀者提供）
▲網友分享自己去逛全聯時發現一款「稀有蔬菜」，買回去一吃後驚為天人。（圖／讀者提供）
全聯福利中心因為販售的商品種類繁多，加上時不時推出優惠及新產品，成為時下家庭主婦逛超市的新寵。近日，就有網友分享自己去全聯時，看到有販售一款「稀有蔬菜」，她好奇買回家一吃後感到非常震驚，貼文引發熱議。
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原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出，上個月在餐廳第一次知道「翼豆」這種菜，餐廳是用涼拌的方式料理，當時候吃了一口後發現「我的老天，清脆的口感真的驚為天人！」
▲網友分享逛全聯時看到「翼豆」這款蔬菜，買回家簡單烹飪後，口感讓她直呼「要飛上天了」。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）
▲網友分享逛全聯時看到「翼豆」這款蔬菜，買回家簡單烹飪後，一吃下去的口感讓她直呼「要飛上天了」。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）
「結果最近逛全聯的時候看到有在賣，原價48元剛好特價29元，立刻買了一包回家煮來吃，用燙的一分半鐘後放涼，接著淋上一點胡麻醬跟沙拉醬，最後撒上她自己磨的堅果碎粒，一吃下去，真的快飛上天」。
貼文一出，網友紛紛回應「安娘為，這超好吃的...才29元啊」、「才29元！這超好吃的啦」、「全聯什麼時候又有賣這個啦，而且才29元」、「這超好吃的啦，用蒜頭爆香後炒鹹蛋很好吃喔」、「蒜頭炒翼豆超級好吃的啊...這很少見」、「有點類似山蘇的口感，這個超好吃，但很少見」、「29元太佛了吧，我家這邊都沒有」、「為啥我家這邊的全聯都沒有啊！好羨慕啊」。（編輯：張嘉哲）
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