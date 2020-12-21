全聯「稀有蔬菜」曝！正妹一吃飛上天 婆媽愣：從沒看過
全聯「稀有蔬菜」曝！正妹一吃飛上天 婆媽愣：從沒看過
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 12:47:27
全聯福利中心因為販售的商品種類繁多，加上時不時推出優惠及新產品，成為時下家庭主婦逛超市的新寵。近日，就有網友分享自己去全聯時，看到有販售一款「稀有蔬菜」，她好奇買回家一吃後感到非常震驚，貼文引發熱議。
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出，上個月在餐廳第一次知道「翼豆」這種菜，餐廳是用涼拌的方式料理，當時候吃了一口後發現「我的老天，清脆的口感真的驚為天人！」「結果最近逛全聯的時候看到有在賣，原價48元剛好特價29元，立刻買了一包回家煮來吃，用燙的一分半鐘後放涼，接著淋上一點胡麻醬跟沙拉醬，最後撒上她自己磨的堅果碎粒，一吃下去，真的快飛上天」。貼文一出，網友紛紛回應「安娘為，這超好吃的...才29元啊」、「才29元！這超好吃的啦」、「全聯什麼時候又有賣這個啦，而且才29元」、「這超好吃的啦，用蒜頭爆香後炒鹹蛋很好吃喔」、「蒜頭炒翼豆超級好吃的啊...這很少見」、「有點類似山蘇的口感，這個超好吃，但很少見」、「29元太佛了吧，我家這邊都沒有」、「為啥我家這邊的全聯都沒有啊！好羨慕啊」。（編輯：張嘉哲）