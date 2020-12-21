謝忻再談阿翔！喊「早知被發現就車震」 粉絲看完全跪了
謝忻再談阿翔！喊「早知被發現就車震」 粉絲看完全跪了
編輯中心/綜合報導
2020-12-21 16:32:54
知名女星謝忻去年捲入不倫戀，和已婚藝人阿翔（陳秉立）在路邊接吻遭拍，儘管已經一年過去，謝忻仍鮮少出現在螢光幕前。日前她受邀上博恩的網路節目《狗屎寫手》，這是一個由節目寫手寫稿，上台的來賓透過耳機造著唸的脫口秀節目，當博恩介紹來賓為謝忻時，不少人露出驚恐的表情，不敢相信謝忻會來上這種「自嘲型的脫口秀節目」。
節目開始前的訪談，博恩坦言「真的非常佩服這位來賓的勇氣，這影片出來準備霸佔發燒排行榜的第一名，顯然這位來賓是沒有看過我們的節目」，隨後謝忻出場表示「剛剛是在聊我怎麼會敢來對不對，我每一集都有看，尤其是董哥那一集，心裡會想說就是個單一事件，記者都問過了，你們會寫怎麼樣」。節目開始，謝忻上台後按照耳機傳出的指示，劈頭就問「現場有已婚男子嗎？我已經全身酥麻了，你們一定在想，我為什麼會上台？因為我都喜歡上一些不該上的東西」現場觀眾全嗨翻；接著表示「我教音樂，可是家裏買不起鋼琴，我的第一直覺就是去偷琴（情）」字句間充滿超多諧音地獄梗自嘲。
但隨後講稿越來越勁爆，謝忻接著說「我和浩子一樣，私下不會跟阿翔聯絡，但底下X的時候會，我真的很後悔，當時的自己真的太傻了，早知道會被發現我就直接車震了」此話一出，引爆台下觀眾爆笑，但也有不少觀眾瞪大眼睛，不敢相信謝忻敢講這種話。
影片一出，短短兩天就突破31萬人觀看，不少網友大讚謝忻勇氣可嘉「真的對她只有滿滿的尊敬，支持她復出」、「做錯事要承認是需要勇氣的，阿翔可以被接受，同理，謝忻也可以回到演藝圈」、「製作單位的寫稿真的超狠...我看得心驚膽跳」、「博恩他們稿子真的寫的很狠，佩服謝忻自嘲勇氣」、「敢自嘲真的很勇敢但日子還是要過！認真猛respect」、「你真的鼓起勇氣了！respect」。（編輯：張嘉哲）