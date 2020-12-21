50元吃雙份「漢堡＋玉米湯」！她曝光奧客手法　全場看呆

台灣有許多服務業都是抱持著「以客為尊」的態度服務客人，卻也因此養出不少欺人太甚的「奧客」，不但讓業者很無奈，也讓旁人看不下去。對此，也有一名女網友日前在麥當勞撞見一名女奧客，竟然只花50元就吃到「兩個漢堡、兩杯玉米濃湯和一杯熱飲」，她也曝光女奧客狡猾的手法，貼文一出，網友罵聲不斷。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在麥當勞，50元能吃多少東西」為題發文，表示自己日前凌晨三點在麥當勞遇到一位「奇人小姐」，一次拿著漢堡，另一次又拿著玉米濃湯，「第三次乾脆把喝得差不多的湯，直接又重複的問店員，不能給我多一點玉米粒嗎」。原PO也提到，該名女奧客用這種方式換得新的漢堡、新的玉米湯和一杯熱飲，「期間每樣有疑問的商品，都被她帶回座位繼續食用」，女奧客如此離譜的行徑，也讓原PO在文末無奈表示「嗯，麥當勞真的是得來速呢......真心覺得店員辛苦了，感覺是常客，唉」。
貼文一出，網友全傻眼，「她的職業是行乞嗎」、「哇，該不會就是這樣才漲價的吧」、「難怪有人說不要臉天下無敵」、「我現在才知道原來可以這麼做，也太不要臉了吧……」、「人不要臉，天下無敵」。文章也引起不少店員共鳴，紛紛抱怨，「我上班一直有一個流浪漢來要冰塊，一天至少三四次而且超級沒禮貌，也是要給啊，因為顧客至上，這莫名奇妙爛主意，才養出台灣一堆奧客」、「之前有客人一直故意把喝到剩1/4的飲料打翻，然後拿到新的又一直重複以上過程，後來換到第三杯的時候我就直接站在他位置附近盯著他喝完，從此就沒再看過他騙免費飲料了」、「我遇過，炸雞吃完了，告訴我炸雞是辣味，他們是要吃原味」。（編輯：郭佩蓉）