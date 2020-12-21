50元吃雙份「漢堡＋玉米湯」！她曝光奧客手法　全場看呆

台灣有許多服務業都是抱持著「以客為尊」的態度服務客人，卻也因此養出不少欺人太甚的「奧客」，不但讓業者很無奈，也讓旁人看不下去。對此，也有一名女網友日前在麥當勞撞見一名女奧客，竟然只花50元就吃到「兩個漢堡、兩杯玉米濃湯和一杯熱飲」，她也曝光女奧客狡猾的手法，貼文一出，網友罵聲不斷。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在麥當勞，50元能吃多少東西」為題發文，表示自己日前凌晨三點在麥當勞遇到一位「奇人小姐」，一次拿著漢堡，另一次又拿著玉米濃湯，「第三次乾脆把喝得差不多的湯，直接又重複的問店員，不能給我多一點玉米粒嗎」。

▲一名女網友日前在麥當勞遇到一位女奧客，離譜行徑也讓大批網友看傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，網友全傻眼，「她的職業是行乞嗎」、「哇，該不會就是這樣才漲價的吧」、「難怪有人說不要臉天下無敵」、「我現在才知道原來可以這麼做，也太不要臉了吧……」、「人不要臉，天下無敵」。