房市／平鎮罕見總價2千萬物件 出現在山仔頂交易熱區
房市／平鎮罕見總價2千萬物件 出現在山仔頂交易熱區
財經中心/綜合報導
2020-12-22 18:00:00
根據金融聯徵中心資料，桃園市平鎮區的平均授信額度最高在坤慶二街1506萬，若以平均貸款七成推算，總價約2千萬元左右；在地房仲表示，坤慶二街位於山仔頂地區的坤慶重劃特區，為桃市府開發重點之一，公共設施日益完善，也讓山仔頂地區成為區域房市的熱點之一。
金融聯徵中心公布桃園市第三季房貸申貸資料，平鎮區平均授信額度最高在坤慶二街1506萬，比區域內其他路段的平均授信額度高至2至3倍，這也是平鎮區近年來最高價的社區。該路段主要在坤慶重劃特區，原為坤慶紡織的舊廠，後經開發為透天別墅建案，該特區中有3000多坪的公園綠地、山仔頂圖書館等。坤慶重劃區為建商規劃開發重劃區，主要位於山仔頂地區，該區域也是平鎮交易熱區之一，信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，平鎮主要三大交易區塊，分別靠近中壢和龍岡一帶，(區塊在哪裡，若可以的話要寫清楚)第三則為鄰近平鎮工業區、位於平鎮區南邊的山仔頂地區。山仔頂地區擁有成熟的生活機能，且鄰近平鎮工業區，也有多條聯外道路可連接台66快速道路、國道一號與國道三號。宋律吾進一步表示，當地的電梯大樓多近十年開始發展，屋齡較新的電梯大樓去年平均單價為16至20萬，今年受惠房市大環境熱絡與當地公共設施日益完善，平均單價上揚至18至22萬。