陳玉珍大露深V扮「黑寡婦」！S曲線全看光　網羞：辣翻天

國民黨立委陳玉珍今日在臉書PO出自己參加化裝舞會的照片，只見她一身緊身黑皮衣，腳上踩著閃亮高跟鞋，扮演著美國隊長中「黑寡婦」的角色，胸前還性感露出深V，展現波濤洶湧的好身材，對此，也讓大批網友紛紛留言直呼「辣妹駕到」。

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陳玉珍參加由工商建研會所舉辦的聖誕化妝舞會，今日在臉書和網友們分享了一系列角色扮演照，並在文內開心地表示「在我努力的用『槍』拉票後，入圍票選前十名」，而照片中可以看到她笑容甜美，踩著高跟鞋的腳前後站，擺出超辣姿勢，前凸後翹的好身材一覽無遺。

▲國民黨立委陳玉珍今日在臉書PO出自己參加化裝舞會的照片。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

▲國民黨立委陳玉珍今日在臉書PO出自己參加化裝舞會的照片。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）