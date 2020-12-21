陳玉珍大露深V扮「黑寡婦」！S曲線全看光 網羞：辣翻天
陳玉珍大露深V扮「黑寡婦」！S曲線全看光 網羞：辣翻天
編輯中心/綜合報導
2020-12-21 18:41:20
國民黨立委陳玉珍今日在臉書PO出自己參加化裝舞會的照片，只見她一身緊身黑皮衣，腳上踩著閃亮高跟鞋，扮演著美國隊長中「黑寡婦」的角色，胸前還性感露出深V，展現波濤洶湧的好身材，對此，也讓大批網友紛紛留言直呼「辣妹駕到」。
陳玉珍參加由工商建研會所舉辦的聖誕化妝舞會，今日在臉書和網友們分享了一系列角色扮演照，並在文內開心地表示「在我努力的用『槍』拉票後，入圍票選前十名」，而照片中可以看到她笑容甜美，踩著高跟鞋的腳前後站，擺出超辣姿勢，前凸後翹的好身材一覽無遺。而她這次大方扮演美國隊長中的「黑寡婦」，也讓大批網友稱讚，「超正的，都戀愛了」、「好辣喔」、「這才是辣妹」、「辣翻天」、「辣妹駕到」、「委員太辣了啦，配這高跟鞋」、「認真的委員最美麗」、「金門女超人」、「天哪，委員這樣一定很多人追啦，怎麼可能沒男朋友」、「根本是史嘉蕾喬韓珍（森）（美國影星Scarlett Johansson）的諧音」、「衣服太緊，看得我臉紅心跳」。
但也有網友不買單，紛紛吐槽「衣褲好像有點緊繃 ......」、「跟原版差一點」、「感覺還不夠像」、「委員母湯」，雖然網友們相當毒舌，但委員這回的打扮引發如此熱烈的反應，看來是又再度成功引起網友熱議。事實上，這也不是陳玉珍第一次穿上深V衣服展現好身材了，早在今年8月時，她受到國民黨台北市議員徐巧芯的邀請，在她的Youtube節目《得第1》中，聘請了專業化妝師，替作風一向剽悍的「金門女戰神」進行大改造。而在當時，她化上濃妝並摘下眼鏡，瞬間化身成氣質女神，在當時也引起相當大的關注。（編輯：郭佩蓉）