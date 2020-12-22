NOW早報／辦桌的「龍蝦頭」超貴？廚師揭真相：超級恐怖

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這位網友在網路論壇 PPT 發文指出「中午吃了辦桌，龍蝦沙拉的龍蝦頭好大好完整，我正想打包回家煮湯，沒想到有穿著圍裙的人來跟我說『那個不能拿』，就一把收走了」，這讓原PO非常疑惑「辦桌的龍蝦頭有沒有這麼珍貴啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「拿新鮮的擺盤浪費，還可以煮湯的說；要嘛就是一直回收擺盤，那其實不新鮮，你也別用了」、「那個龍蝦頭去過的辦桌比你還多，根本太恐怖了」、「有良心一點的一個回收頭搭2到3個新龍蝦，比較無良的就下一攤還要用」。
更有廚師表示「龍蝦頭真的不要隨便啃，真的是小心為妙」、「早期台灣錢淹腳目的時候還有可能是新鮮的，因為真的有可能放一隻進去，所以一隻蝦一顆頭很正常，現在不可能了，每次宴會都會把龍蝦頭回收以便下次使用，常有客人自以為老饕，很喜歡啃龍蝦頭，其實真的非常不衛生」。
今日天氣／週二氣溫微幅上升！清晨低溫依舊15度
今（22）日持續受到東北季風影響，清晨低溫仍有15度，但白天起東北季風減弱，氣溫會稍微回升，水氣相比今日略減，但東部仍需防局部大雨，其他地區亦有降雨機會。
中央氣象局指出，今日東北季風持續影響各地，仍是濕涼天氣；基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部及中南部山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲至零星短暫雨，今白天起，東北季風減弱，因此氣溫會稍微回升，水氣相比昨日略減，但北台灣仍舊濕冷。
溫度方面，今天白天起東北季風減弱，雖然氣溫稍微回升，但各地清晨氣溫仍涼，低溫約15至18度，預估最高溫苗栗以北及宜花地區有20至22度，中南部及東南部23至25度。
蔡英文2020滿意度出爐 贏在防疫、開放美豬牛最扣分
民進黨昨（21）日公布2020台灣總體表現民調，結果顯示，台灣民眾對總統蔡英文今年的總體表現滿意度高達60.9％、不滿意度則為36.6％、無意見為2.5％；而對蔡英文感到滿意的最主要原因為防疫，為29.1％，其次為兩岸關係與國防，都站4.9％；不滿意度的最主要原因則是開放美豬美牛，為7.7％，其次為經濟7.4％、個人形象個人形象4.1％。
英單日確診再破紀錄！變種病毒傳染力強 多國怕爆祭禁令
新冠肺炎疫情肆虐全球，雪上加霜的是，英國近日又發現疑似傳染力更強的新冠變異病毒株，讓已疲於奔命的歐洲國家紛紛嚇傻，繼荷蘭之後，比利時、義大利、德國都已陸續禁止載有英國旅客的民航機入境，法國也宣布將暫停所有往返英國的交通工具入境48小時。
綜合外媒報導，英國衛生部長馬特·漢考克（Matt Hancock）當地時間週日表示，變異的新冠病毒疫情已有失控趨勢，迫使英國政府在倫敦和英格蘭東南部實施4級封鎖，並在整個耶誕假期間加強全國限制。當天英國更打破了新冠肺炎的單日確診記錄，暴增35928例。
謝忻再談阿翔！喊「早知被發現就車震」 粉絲看完全跪了
知名女星謝忻去年捲入不倫戀，和已婚藝人阿翔（陳秉立）在路邊接吻遭拍，儘管已經一年過去，謝忻仍鮮少出現在螢光幕前。日前她受邀上博恩的網路節目《狗屎寫手》，這是一個由節目寫手寫稿，上台的來賓透過耳機造著唸的脫口秀節目，當博恩介紹來賓為謝忻時，不少人露出驚恐的表情，不敢相信謝忻會來上這種「自嘲型的脫口秀節目」。
節目開始，謝忻上台後按照耳機傳出的指示，劈頭就問「現場有已婚男子嗎？我已經全身酥麻了，你們一定在想，我為什麼會上台？因為我都喜歡上一些不該上的東西」現場觀眾全嗨翻；接著表示「我教音樂，可是家裏買不起鋼琴，我的第一直覺就是去偷琴（情）」字句間充滿超多諧音地獄梗自嘲。
但隨後講稿越來越勁爆，謝忻接著說「我和浩子一樣，私下不會跟阿翔聯絡，但底下X的時候會，我真的很後悔，當時的自己真的太傻了，早知道會被發現我就直接車震了」此話一出，引爆台下觀眾爆笑，但也有不少觀眾瞪大眼睛，不敢相信謝忻敢講這種話，而該影片一出，引爆網友話題，不少網友鼓勵謝忻「重新出發」。
西門町徵友妹死會了！曬閃圖超甜蜜 嬌喊「希望久一點」
在西門町的「徵友妹」終於有成果了！日前台北一名叫做「倪安」的女子穿上蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町的商圈公開徵男友，但都沒傳出任何好消息，只表示「一堆渣加我」，隨後倪安重返PTT戰場，過了三天，倪安在個人IG發布喜訊，表示自己已經有對象，希望這段感情可以持續久一點，消息一出引發網友熱議。
昨（21）日倪安就在IG上寫道，18日至20日這三天，她會再度於西門街頭「徵公」，有興趣的人可以親臨面試，過了三天，倪安再度發文「謝謝大家的祝福，目前我已經有對象了！真的非常感謝大家的熱情，希望這段感情可以持久一點」。
而分享喜悅的貼文還附上「兩隻貓咪黏在一起」的照片，貼文一出，網友們紛紛獻上祝福「真的恭喜呀！終於配對成功」、「追劇完結，希望不要有序曲了」、「恭喜倪安！要幸福」、「真的很猛耶！恭喜恭喜。」（編輯：張嘉哲）