吐司冷凍後超乾澀？日本主婦「一招起死回生」：像剛出爐
吐司冷凍後超乾澀？日本主婦「一招起死回生」：像剛出爐
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 11:53:45
許多人會將食物冰於冷藏或冷凍，延長保鮮期限，不過有時候冷凍過的食品再次加熱，其口感及風味卻和原先有些落差。對此，日本一名家庭主婦為解決吐司冷凍過後乾澀的的問題，分享一招獨門保鮮法，就能成功將吐司的水分保留，即使冷凍過後還能享有原先的口感。
日本家庭主婦Haruna在《サンキュ！》網站提到，多數民眾在麵包店或超市買回整條吐司，因為無法在短時間食用完畢，習慣用保鮮膜將吐司包起來，並放進冷凍保鮮，不過吐司冷凍過後容易使水分流失，口感變得乾澀，且失去原有的香氣。Haruna發現，因為一般的保鮮膜容易讓水分子通過，所以才會讓食物變乾，為解決這個問題，她改用鋁箔紙代替保鮮膜，將剩下的吐司包覆後放入冷凍，解凍烘烤過後依舊像是剛出爐一般的鬆軟口感。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我也換成鋁箔紙了，真的像剛出爐的味道」、「好像現烤的一樣」、「這樣真的好好吃啊」、「以前都不知道有這招」、「長知識」；也有網友分享「放室溫容易乾掉，一買回來先冷凍，等到要吃的時候直接烤就可以了」。（編輯：賴詠璿）