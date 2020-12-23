連買同組號碼2年！他因「網路太差」買嘸　千萬獎金飛了

英國有名消防員買彩券買到養成固定習慣，連續2年來使用同一組號碼購買樂透彩券，不過因為工作關係自己近期到了偏遠村莊工作，由於當地網訊號太差，於是錯過購買近一期的彩券機會，沒想到開獎後才發現這期開獎號碼就正好是他平常最愛下注的的「王牌數字」，從此與千萬大家擦肩而過。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據英媒《太陽報》報導，這名39歲男子麥克博伊德（Mike Boyd）住在英國西薩塞克斯郡的沃辛市（Worthing），自從兩年前開始就養成了固定買同一組彩券號碼的習慣，從未錯過任何一期彩券的他，由於日前到了偏鄉工作，連不上網路因此錯過購買時機。

▲連買兩年的麥克，因為這次出差地太偏遠，網路訊號不好而錯過這期買彩券機會。（示意圖／取自 pixabay ）

本月11日這個百萬歐元（EuroMillions）樂透開出大獎，殊不知本期頭獎號碼6、9、13、24、41正是他養成習慣下注的「幸運組合」，與頭獎擦身而過的他懊悔的表示「每一期都不曾錯過，真的是太倒楣了。我試著努力不去想太多，但這筆錢我真的可以用來幫助更多人」。

該期頭獎獎金最後由5名幸運兒平分，平均每人可獲得獎金為英鎊1,571,983元（近台幣6千萬元），麥克的姊姊妮姬（Nicki）受訪時也無奈表示，弟弟4年前曾在出勤時受傷，從此無法長時間工作，原本還打算將獎金花在父母身上，「沒有人比我弟更值得拿到這筆獎金，我心都碎了」。（編輯：楊智傑）