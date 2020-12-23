案765機師爆有妻小！密見廣達妹5天 確診嗆：台人想害我
案765機師爆有妻小！密見廣達妹5天 確診嗆：台人想害我
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 06:36:18｜2020-12-23 08:34:52
台灣新冠肺炎0本土案例紀錄在第253天打破，指揮中心表示，案765的紐西蘭籍機師與案771的廣達集團女員工有密切接觸，兩人甚至台北、桃園四處奔走，而兩人關係究竟為何引發各界討論。對此，就有機組人員上網爆料，表示案765的妻小都在國外，且確診後不配合醫護人員，認為台灣人惡意中傷他確診。
一名網友以「廣達妹被陰了」為題發文指出，那位案765的機師妻小都在日本啦，而且她入住負壓病房時還對醫師、護理人員大小聲，完全不想配合疫調，他認為「確診的檢驗報告的結果是假的」。而貼出的對話當中還提到，「該為機師表示，只是因為同事被感染，台灣政府就急著想找代罪羔羊，根據同事的片面之詞就判定他有病，直到今天早上，這位機師都覺得自己是沒病的，台灣人都在惡意中傷他，硬是要把他抓進醫院。」
貼文一出，網友紛紛轉載回應「害台灣本土破功還這麼大聲！」、「難怪不配合疫調啊，因為怕事情被抖出來」、「誰要害你啊，台灣防疫做到這地步了.....哪會隨便亂抓戰犯」、「廣達妹應該也算衰到」、「太扯了這反應」。
對此，長榮航空表示，會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，並將公司、航機進行消毒，對於機師違規、妨礙疫調，將召開事實調查委員會及紀律委員會，若違規屬實將予以免職處分。（編輯：張嘉哲）
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