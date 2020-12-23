為何紐籍機師隱瞞活動史？眾分析「暗黑原因」：難怪不講

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為何紐籍機師隱瞞活動史？眾分析「暗黑原因」：難怪不講

編輯中心/綜合報導

2020-12-23 07:22:28｜2020-12-23 08:34:00

▲中央流行疫情指揮中心今（17）天召開臨時記者會，指揮官陳時中也針對萊豬爭議做出回應。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心昨宣布台灣新增一名本土確診病例。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布，國內新增1例新冠肺炎本土病例案771，其感染源就是紐西蘭外籍機師案765，而該機師在疫調過程中非常不配合，且隱瞞活動史，導致台灣0本土確診破功！對此，就有網友討論「活動史到底有什麼好隱瞞的？」貼文引發熱議。
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指揮中心提到，20日新增的境外移入案765是60多歲紐西蘭籍男性機師，於機上工作時已有咳嗽症狀且未配戴口罩，入台後曾外出到百貨公司、大賣場等，在接受疫調時，稱想不起活動史，且從未提及曾接觸案771，經警政單位調查活動軌跡，發現此機師案曾於7日到12日密切接觸案771，21日由衛生單位重新安排採檢後確診。
▲一名紐西蘭機師害台灣0本土確診破功，其疫調過程非常不配合。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲一名紐西蘭機師害台灣0本土確診破功，其疫調過程非常不配合。（示意圖／翻攝自pixabay）
對此，就有網友在PTT貼文指出「台灣努力的這麼久，結果因為一個外籍機師導致本土確診破功，真的是被老鼠屎給害慘了！但讓我更好奇的是...為什麼要隱瞞活動史跟密切接觸的人？這根本沒什麼好不講的吧....搞成這樣跨年都雞飛狗跳了」。

貼文一出，網友紛紛回應「關係不單純啊！已經被爆料有妻小了」、「關係不單純不敢講啊...結果還不是被抓到」、「雖然隱瞞還是破功了，但不得不說台灣防疫還是太強了，隱瞞都查出來」、「有老婆了+1不敢講」、「關係不單純不敢講，被疫調單位查到，結果報更大」、「有妻小了怎麼敢講」、「已經有人爆料他有老婆了，難怪不敢講」。

事實上，在昨日消息曝光之後，就已經有機組人員上網爆料，該名紐西蘭機師已經有老婆跟小孩，且在確診報告出爐之後，一直認為「報告是做假的」，是台灣政府要找代罪羔羊。（編輯：張嘉哲）
▲機組人員上網爆料紐西蘭機師確診後反應，表示台灣政府只是想找代罪羔羊。（圖／翻攝PTT）
▲機組人員上網爆料紐西蘭機師確診後反應，表示台灣政府只是想找代罪羔羊。（圖／翻攝PTT）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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