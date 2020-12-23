為何紐籍機師隱瞞活動史？眾分析「暗黑原因」：難怪不講

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對此，就有網友在PTT貼文指出「台灣努力的這麼久，結果因為一個外籍機師導致本土確診破功，真的是被老鼠屎給害慘了！但讓我更好奇的是...為什麼要隱瞞活動史跟密切接觸的人？這根本沒什麼好不講的吧....搞成這樣跨年都雞飛狗跳了」。
貼文一出，網友紛紛回應「關係不單純啊！已經被爆料有妻小了」、「關係不單純不敢講啊...結果還不是被抓到」、「雖然隱瞞還是破功了，但不得不說台灣防疫還是太強了，隱瞞都查出來」、「有老婆了+1不敢講」、「關係不單純不敢講，被疫調單位查到，結果報更大」、「有妻小了怎麼敢講」、「已經有人爆料他有老婆了，難怪不敢講」。
事實上，在昨日消息曝光之後，就已經有機組人員上網爆料，該名紐西蘭機師已經有老婆跟小孩，且在確診報告出爐之後，一直認為「報告是做假的」，是台灣政府要找代罪羔羊。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。