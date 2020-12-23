用外送點巧克力厚片！嫩妹一掀開哭了 老饕驚呆：不可能
用外送點巧克力厚片！嫩妹一掀開哭了 老饕驚呆：不可能
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 11:12:55
外送平台近幾年崛起，不少懶人只要在家中使用APP點餐，美味的熱食就會送到家門口，但近日就有網友表示自己用外送平台點了「巧克力厚片」，滿心期待打開後卻讓她瞬間沒有食慾，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「今天用外送點了巧克力厚片，拿到一打開真的超不爽，雖然說吐司邊也是食物，但是多數的早餐店也都會把兩邊挑掉吧？對戴牙套的人來說好不友善，整個硬到爆，硬到沒朋友，因此發文來抒發一下」。貼文一出，網友紛紛回應「這個很好....我蠻喜歡的耶」、「我也喜歡吐司邊」、「喜歡吐司邊飄過...」、「這個還比一般的厚片還來的厚呢，你賺到了」、「只有我很喜歡嗎，覺得很好吃的說」、「上下那兩片我覺得不難吃啊」。不過，也有不少專業網友指出「一般來說，早餐店都會把吐司上下兩片拿走啊，怎會這樣」、「店家太忙沒注意吧，一般上下兩片都是拿來吸煎檯起鍋的蛋或是肉片，不可能做成厚片出餐給客人」、「我家早餐店的，基本上整條吐司上下兩邊應該會拿起來」、「姑姑家開早餐店也是拿去吸油，上下兩片又硬又乾我也不喜歡」。（編輯：張嘉哲）