美豬萊襲／備戰萊豬進口　量販、超市各出奇招

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國內業者為了讓消費者安心，紛紛準備迎戰，大型量販像是家樂福，旗下全台所有店家都配合食藥署，加大產地的標示，不分生鮮還是熟食，都有另外加製標牌，甚至量販美食街合作的所有餐廳業者，菜單、櫃檯等，也都放上看板，清楚明白標示豬肉原產地為台灣。另外，因應各地方政府，在自治上針對萊豬把關規定不同，像是雙北地區將另外增加標示「非萊」標語。
除了標語，為了雙重讓民眾買得安心，過去家樂福從2004年就開始推嚴選豬肉，標榜販售豬肉從養豬場到分切場，嚴格控管、每年進行稽核，邀請第三方單位稽查、驗證產品安全，相關肉品的檢驗報告，也在網站公開透明呈現，民眾可以透過QR Code掃描，馬上回推知道口中的豬肉，究竟來自哪裡。也因此家樂福有信心，在民眾擔心吃到萊豬的意識選擇下，會帶動整體家樂福國產豬至少兩成的銷量。
至於愛買，目前各類生鮮肉品販售，全部的豬肉皆為台灣生產的，因為愛買根據銷量觀察到，台灣消費者還是喜愛挑選冷藏新鮮豬肉，所以目前沒有規劃要進口美國冷凍豬肉，因此鎖定台灣四大豬來合作（屏東台灣珍豬、台糖安心豚、彰化優酪豬、台中大安黑豬），生、熟食的肉品，也會根據食藥署相關規定清楚標示產地，並且配合台北市政府設置非萊專區。
除了量販，超市龍頭全聯也沒有缺席這一場戰役，為了消弭民眾購買疑慮，全聯行銷協理劉鴻徵就提到，目前販售肉類以台灣國產豬為主，配合萊豬進口政策，也增設了冷藏肉區看板，上頭明確列出國產豬四大管理，包含契約牧場、貫徹藥檢、冷鏈管理和多項認證等。
根據統計，近三年全聯隨著通路的擴增，豬肉銷售額每年穩定10%的成長，今年光是賣豬肉就進帳約30億，不懼萊豬進口，看準國人消費習慣固定，全聯認為開放萊豬，不太會衝擊國內豬肉市場價格，狹帶著大型通路很在意肉品來源，溯源公開又便利下，反而會刺激店內國產豬銷量。
萊豬開放，民眾端無力決定與反駁，但吃不吃萊豬，消費權益還是握在自己手上，辨識與選擇，成了業者與消費者當前最大課題。
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