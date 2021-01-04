美豬萊襲／餐飲大牌聯合抵制　台灣豬標章成基本

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而素有「台灣之光」稱號的知名小籠包品牌鼎泰豐也說明，鼎泰豐的立場始終如一，不管從過去、現在或是未來都只使用台灣豬作為食品來源，同時目前所有門店也都掛上台灣豬證明標章。
另外，台灣本土的連鎖滷肉飯品牌鬍鬚張表示，鬍鬚張嚴選台灣豬肉食材，拒絕使用含有萊克多巴胺等瘦肉精的肉品，目前也已取得台灣豬證明標章，敬請消費者安心食用，不過目前標章都還在總公司尚未到門市，預計在1月會完成所有門市掛牌。
農委會主委陳吉仲在2020年12月1日摩斯漢堡的掛牌記者會上說，貼一個標章是很容易的，可以背後使用國產的農產品的精神才是讓農委會最感動的，全部的豬肉都用國產豬非常不容易，「只要能把標示做好，面對萊豬開放，絕對有辦法把危機變成轉機。」
台灣豬證明標章從2020年11月1日正式受理業者申請，受理申請與審核單位中央畜產會表示，目前正全力協助有意申請之業者排除障礙，包括專人專線電話諮詢、赴各縣市臨櫃受理申請、建立連鎖經營業者批次審核機制及透過相關公協會統一處理會員申請案等，籲使用國產豬肉的業者踴躍提出申請。
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