美豬萊襲／台灣豬標章問題多　民眾食安靠「貼紙」把關？

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南門市場鳳冠號肉舖老闆娘劉小姐說，在還沒開放萊豬進口前，就已經有不少人詢問相關問題，為讓民眾安心選購，台北市市場處會也會派人稽查，要求攤商貼出豬肉產地標章，南門市場自治會也有發送產地標示，都會貼在攤位的明顯處。
除了生鮮豬肉外，豬肉製品像是肉鬆、肉乾、粽子等熟食，店家也是急忙貼出台灣豬標章，澄清自家商品沒有安全疑慮，南門市場億長御坊黃小姐就說，店裡的商品品質都有保證，食材來源也都有保證，進貨時都會與供應商簽訂切結書，確保所有豬肉產地都是來自台灣，不會使用到進口豬肉。
根據統計數字，目前台北市市場處針對台北市列管攤商、夜市發放超過 2100 張豬肉產地標示，要求生鮮肉品及食品攤商都必須張貼，並由攤商自行填寫豬肉產地來源，後續會配合衛生局進行稽查動作，要求攤商出具進貨證明或切結書佐證。
不過，台灣豬標章的公信力仍舊遭到不少人質疑，日前連鎖滷肉飯業者「鬍鬚張」被爆出，雖然順利申請核可農委會的台灣豬標章，但店內販售的紅麴燒肉便當，當中使用的豬肉是產自西班牙，引發各界批評聲浪，雖然業者事後已緊急下架爭議商品，但民眾對台灣豬標章的信心已經大打折扣。
事實上，目前市面僅有農委會的台灣豬標章需簽切結書申請核可，食藥署的台灣豬標章則是開放業者網站下載圖片使用，甚至將產地來源交由業者自行填寫，幾乎沒有任何審查機制，難保不會有漏洞產生；中央及地方政府是否有足夠人力稽查，也是即將面對的一大問題，若無法完善現有的食安機制，最後台灣豬標章最後只會淪為形式，依舊無法讓民眾吃得安心。
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