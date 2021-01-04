美豬萊襲／「食」在不安　萊豬開放大事記

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不只這樣，還列出了標示規定，以中文顯著標示，可以用像是卡片、菜單、標記或標示牌等形式，張貼、懸掛、立牌、黏貼等；菜單、標籤註記者，字體長寬還不能小於4公釐，其他則是不得小於2公分。
衛福部長陳時中接著也親自召開記者會，說明萊克多巴胺安全含量標準，最終拍板豬肉殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。
相較於Codex(國際食品法典委員會)，台灣因應國人飲食習慣，有吃豬腎、其他部位等，在安全容許量做出了調整，其中為了避免坐月子的產婦有安全疑慮，特別把豬腎的安全容許量定在比Codex還要嚴格的0.04ppm，但也同步開放了「其他可供食用部位」 ，通通可以含有萊劑。
也因此，隨著萊劑安全容許量出來以後，民眾對於吃到萊豬更加憂心，市場焦點通通都是各種關於未來萊豬如何標示、萬一商人混用會不會誤食？為了弭平消費者恐慌，食藥署又預告要修改散裝食品相關規定，要求散裝食品標示，要增訂「豬肉及豬可食部位為原料之散裝食品，應標示該原料之原產地」。
但這些都沒有辦法阻止反彈聲浪，勞工團體還發起秋鬥遊行，數萬民眾上街抗議萊豬，立法院外圍也被各種反萊豬進口的社會團體包圍，前立委、現任國民黨中常委沈智慧，甚至激進的在立法院門口發起了絕食抗議。
但在執政黨多數決的情況下，始終無法阻攔台灣張臂擁抱萊豬的結果，立法院會去年12月24日處理攸關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9項行政命令，民進黨團藉人數優勢准予備查，儘管部分立委棄票不表態，仍無法改變結果，最終9項行政命令全數通過，並且從2021年1月1日起正式施行。
台灣在各種意見交雜的情況下，在進口美豬下做出了讓步，未來不只是牛肉，就連含有萊劑的豬肉，都可能吃進體內，但新冠肺炎疫情衝擊下，造成相關單位赴美查廠日程延後，行政命令的通過，直接超越了事前的審查作業，也難怪民眾恐慌難以平息，即使衛福部承諾對於萊豬的機場抽檢，將會徹底執行，避免不合格美豬入台，但會不會有食安疑慮，恐怕只能觀察下去。
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