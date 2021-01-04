美豬萊襲／農委會急推標章　卻掀起「台灣豬之亂」

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至於台灣豬標章不實的裁罰標準，江文全指出，元旦起只要業者貼了台灣豬標章，那其店內所採用的豬肉、豬肉主要可食部位以及原料都必須為國產豬，若遭到農委會稽查發現內含進口豬肉，依照衛福部的食品安全衛生管理法45條規定，可處新台幣4萬至400萬的罰鍰；此外，農委會依法規定，也能夠終止業者使用標章的合約。
台灣豬標章自推出後，就引起各界質疑。尤其農委會的台灣豬標章須由業者主動申請，再經農委會輔導，而衛福部的台灣豬標張卻是上網就能下載，引起社會議論，原本好意要為消費者把關的台灣豬標章，卻由於諸多爭議而被媒體稱為「豬標章之亂」。
對此，農委會主委陳吉仲日前出席活動時急滅火，強調即使是使用由網路下載的貼紙，重點就只有一個，那就是讓消費者知道業者所使用的是國產豬，「重點不是使用哪個部會的標章，而是傳達給民眾的資料要正確。」
對於台灣豬標章引起的諸多紛爭，陳吉仲表示，立法院日前通過的9項行政命令中，其中有一項就是規範豬肉與豬肉製品須清楚標示產地等訊息；有業者可能是為了清庫存，所以誤使用進口豬肉的產品，由於在12月底前台灣豬標章屬於試辦，因此這部分暫不會開罰，元旦之後，店家只要貼上台灣豬標章，就是宣示自己的豬肉或豬肉製品來自國產豬，如果標示不實就能夠開罰。
陳吉仲也強調，萊豬正式開放進口後，農委會就會針對已申請台灣豬標章的1萬多家業者加強稽查，如果發現店家標示不實，就會依食安法開罰4萬到400萬元罰緩。
另一方面，中央日前提出4年130億的「百億基金」計畫，其中包含「保障豬農收益、穩定產銷」28億、「豬隻死亡強制保險、增加保費補助」8億、「策略性擴大出口、拓銷台灣豬」6.6億、「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」46億、「輔導養豬場現代化、轉型升級」31億、「提升進口肉品查檢量與產地標示查核」2億、「鼓勵業者標示並使用國產畜產品」4億、「多元整合行銷養豬產業」4億等八大項目。
江文全提到，百億基金仍在行政院內審查，這部分不僅陳吉仲「掛保證」，行政院長蘇貞昌也是大力支持，因此「有信心能夠跟進口同步上路。」
至於有豬農反應，百億基金中，占最多預算的竟是「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」，且高達46億元，讓養豬業者相當吃味。江文全反駁，百億基金八大項目中，「輔導養豬場現代化、轉型升級」與「保障豬農收益、穩定產銷」就有近60億，如果再加上「豬隻死亡強制保險、增加保費補助」等部分，占了整體預算超過一半，因此沒有厚此薄彼的問題。
江文全解釋，目前國內豬肉出口市場，主要仍是希望往日本發展，因為日本在亞洲中對食安的要求相對較高，因此如果能夠登陸日本市場，那其他國家就相對沒有問題；不過，若要豬肉出口到日本，那國內屠宰場就需要HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，食品安全管制系統）認證，因此就需要一筆經費來補助食品工廠升級。
江文全指出，這筆預算不僅能讓國內食品工廠與國際接軌，另外也能提升消費者的食肉安全；目前國內共58家屠宰場當中，已有2家位於屏東的屠宰場申請輔導，未來也會擴大，國內已有20多家業者有申請意願。
另有與論質疑，為何要使用人民納稅錢來補助豬農或食品加工業者，這部分是否會有違市場機制？江文全強調，這筆基金最重要仍是在穩定產銷，達到供需平衡，主要是要維持豬價穩定，而這點不僅有益於農民，也能兼顧到消費者的權益。
最後，萊豬開放進口後，對國內豬肉市場究竟會有多大衝擊？江文全表示，目前國內約9成仍是使用國產豬，另有1成為進口豬肉：進口豬肉當中，約3、4成來自加拿大、約3成來自歐洲，另有約2到3成才是來自美國，僅占市場少數；至於未來會有多少萊豬進到台灣，這部分屬於市場機制，還是要看國內進口商業者的進口意願。
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