美豬萊襲／萊豬進口誰買單？近九成民眾只願選擇台灣豬

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雖然立法院審查通過，但人民卻不買單，根據民調結果發現，有近九成（86.41%）的民眾會特別避開來自美國的豬肉，選擇台灣豬，只有11.47%的民眾會購買，認為只要有按照規定標示就好；同時，也有近九成（85.38%）的民眾會擔心未來在買肉品或是在外餐廳用餐時吃到萊豬，所以會特別注意產地標示與餐廳的標章，不會擔心的民眾則占比13.59%，認為只要劑量有符合Codex的標準就沒問題。
至於開放美豬美牛進口，是否跟讓台美經貿交流深化有關？超過七成（73.05%）民眾覺得一定有關且有條件，因為政府沒有事先討論，就逕自宣布開放進口，只有22%的民眾覺得應該無關，因為目前國際上已有101個國家比照Codex設立的標準進口，台灣殘留量甚至還低於標準值。
此外，有82.59%的民眾會擔心政府接下來可能會為了要換取台日友好或CPTPP等國際貿易利益，犧牲人民食品安全，去進口更多像是日本核食等的爭議食品，不擔心的民眾則僅有15.53%，因為他們認為，就算是爭議食品，相信政府在開放前應該都有做好安全認證。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3521人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。