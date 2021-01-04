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美豬萊襲／萊豬進口誰買單？近九成民眾只願選擇台灣豬

記者林莞茜/專題報導

2021-01-04 08:00:00

台灣豬
▲業者標示產品豬肉產地。（圖／記者林莞茜攝）
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於11月22日到11月27日，針對含萊克多巴胺的美豬、全齡美牛進口即將進口進行民意調查，吸引3521人次參與，結果顯示，有近九成的民眾都並不會購買來自美國的豬肉，而且在外會特別注意肉品有沒有產地標示，或是餐廳有無標章，擔心會吃到或買到萊豬。
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2020年8月28日總統蔡英文宣布，在2021年元旦起即開放含萊克多巴胺的美豬、全齡美牛進口，4個月來，各界對於美豬美牛還是保持高度疑慮，且各種延伸的風波爭論不休，不過隨著攸關萊豬進口的9項行政命令日前在立法院表決准予備查後，台灣確定在2021年1月1日後就可以進口美豬美牛。
▲台灣萊豬爭議的開端，於去年8月28日開始，總統蔡英文無預警宣布，要開放含有萊克多巴胺的美國豬肉，及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。（表／NOWnews製）
▲台灣萊豬爭議的開端，於去年8月28日開始，總統蔡英文無預警宣布，要開放含有萊克多巴胺的美國豬肉。（表／NOWnews製）
雖然立法院審查通過，但人民卻不買單，根據民調結果發現，有近九成（86.41%）的民眾會特別避開來自美國的豬肉，選擇台灣豬，只有11.47%的民眾會購買，認為只要有按照規定標示就好；同時，也有近九成（85.38%）的民眾會擔心未來在買肉品或是在外餐廳用餐時吃到萊豬，所以會特別注意產地標示與餐廳的標章，不會擔心的民眾則占比13.59%，認為只要劑量有符合Codex的標準就沒問題。

至於開放美豬美牛進口，是否跟讓台美經貿交流深化有關？超過七成（73.05%）民眾覺得一定有關且有條件，因為政府沒有事先討論，就逕自宣布開放進口，只有22%的民眾覺得應該無關，因為目前國際上已有101個國家比照Codex設立的標準進口，台灣殘留量甚至還低於標準值。

此外，有82.59%的民眾會擔心政府接下來可能會為了要換取台日友好或CPTPP等國際貿易利益，犧牲人民食品安全，去進口更多像是日本核食等的爭議食品，不擔心的民眾則僅有15.53%，因為他們認為，就算是爭議食品，相信政府在開放前應該都有做好安全認證。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3521人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
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