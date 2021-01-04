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美豬萊襲／進口通關3單位分工　海關加強查緝防產地虛報

記者顏真真/專題報導

2021-01-04 08:15:00｜2021-01-04 09:40:48

▲2021年元月1日正式開放美國豬進口，但未規定含萊劑需標示，政府如何為民眾把關引發關注，其中第一線豬肉進口報關，由3單位分工，並各別進行檢驗，全部通過後才會放行。（圖／NOWnws資料照）
▲2021年元月1日正式開放美國萊豬進口，但因未強制要求標示，政府如何為民眾把關引發關注，其中第一線豬肉進口報關，由3單位分工，並各別進行檢驗，全部通過後才會放行。（圖／NOWnws資料照）
2021年1月1日正式開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉進口，即便殘留量最高不能超過0.04ppm，但因不需另外標示，僅需標明地產，也讓民眾人心惶惶，就怕買到含有萊劑的美豬，而位在第一線的海關又要如何為全民健康把關？財政部關務署表示，肉品通關查驗由3個單位分工，萊豬進口除要取得衛福部食藥署檢驗及農委會防檢局檢疫合格之外，海關也會加強查驗產地、貨品名稱及數量有無虛報及逃漏稅情事，全部通過後才會放行。
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其實，針對萊豬要不要標示之前就曾引發論戰，外界建議增列萊豬專屬貨品分類號列（CCC code），主要是目前進口貨品都有一個8碼的稅號，稅號底下還有11碼的貨品分類號列，原本外界希望增列萊豬的專屬貨品分類號列，以供辨識，但後來經經濟部國貿局、農委會、衛福部食藥署及財政部關務署討論後，基於4項理由認為沒有增列必要，主要認為萊劑是用於飼料添加物之動物用藥，我國未曾以殘留有動物用藥之肉品增列貨品號列之前例；查其他國家亦無此作法，而我國主要貿易夥伴如美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等，皆允許含萊劑豬肉進口，亦均未對含萊劑肉品增列貨號。
此外，2012年訂定牛肉萊劑殘留容許量時，未增訂含萊劑的牛肉產品貨品分類號列，含萊劑的豬肉產品及其內臟，亦不宜有差別性管理規定，加上衛福部已就萊劑訂定殘留容許量標準，豬肉產品於進口時，皆須向衛福部食品藥物管理署申請食品輸入查驗，經查驗合格者，海關始予以放行，因邊境機制一致，無增訂專屬貨品分類號列必要。另稱農委會動植物防疫檢疫局於邊境進行檢疫作業，是對疫病管制，針對含萊劑豬肉產品無另立專號的需要。

也由於政府未強制要求萊豬標示，僅需標明產地，因此政府如何替人民把關更顯重要，只是在第一線的海關也相當無奈。

關務署表示，肉品通關查驗由3單位分工，除關務署之外，還有衛福部食藥署及農委會防檢局，各有自己的風險管理及查驗系統，其中有關萊劑含量是否超標及有無疫病蟲害分由食藥署及防檢局負責，關務署通關查驗重點則在產地、貨品及數量有沒有虛報、有沒有逃漏稅。

▲面對「雙11」網購熱潮將至，海關除查強查核加強查核未實名認證進口快遞包裹，也籲請民眾盡速辦理實名認證。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部關務署表示，海關對於美國萊豬進口將加強查驗有無產地、貨名、數量虛報及逃漏稅等情事。（圖／NOWnews資料照）
關務署進一步說明美國豬肉進口報關流程，除申報產地貨品稅則，即完稅價格之外，還要取得食藥署及防檢局的查驗許可，就美國萊豬來說，食藥署檢驗項目就包括萊劑殘留量，防檢局則是疫病蟲害檢驗，而且豬肉進來報關第一時間，食藥署及防檢局就會派員至邊境採樣，再拿回實驗室化驗檢查，若檢驗結果都ok，他們就會給海關放行訊息。

海關這邊若查驗產地無誤，申報貨名也對，來源國等稅則都有申報且沒問題，就會放行，之後就等食藥署及防檢局的檢驗及檢疫結果通知。由於目前都採電腦線上比對，只要透過電腦系統簽呈比對正確，就會自動放行通關。

也由於產地原本就是海關進口查驗重點工作，因此，關務署強調，原則上元旦起海關除如同平時檢驗之外，也會特別針對萊豬進口這部分加強查驗產地、貨品及數量有沒有虛報及逃漏稅的情況，萊劑是否符合標準這部分由食藥署把關，若抽驗結果符合標準就會放行。

當然，如果報運貨物進口有虛報所運貨物名稱、數量或重量及繳驗偽造、變造或不實發票或憑證等情事，根據《海關緝私條例》第37條可處所漏進口稅額5倍以下的罰鍰，或沒入或併沒入貨物。若有私運貨物進口或經營私運貨物者，依同法第36條可處貨價3倍以下罰鍰，甚至可能面臨刑責。


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