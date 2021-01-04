美豬萊襲／進口商業績狂掉5成！台灣豬農有苦難言

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至於預計什麼時候會有首批萊豬到台灣？李春來推測，進口商今年約在9月訂貨，加上疫情、裝櫃、船運、檢驗等流程，約需3個月以上時間才會來到台灣，因此預計會在1月之後才進來；不過，由於市場對進口豬肉觀感不佳，所以估計2、3月時市場上就少有進口豬肉了。
李春來解釋，現在市場與消費者已經把進口豬肉貼上標籤，「認為美豬就是『黑的』，進口肉就是『半黑』。」因此進口商也不會多進口來賠錢，「進太多就要去跳河了！」他也坦言，政府一說要開放萊豬進口，他們進口商的業績從9月至今，業績已經掉了超過5成，不過，大型肉品商通常不是只有經營進口豬肉，還是可以採購其他國產肉品來補足銷售額。
進口豬肉業績驟降5成，衝擊最大的還是市場。
李春來指出，國內豬肉需求有9成是仰賴國產豬，仍有另外1成需由國外肉品來補足，如果這1成的量又減少一半，那這些量就得由國產肉品來補上，這時國產豬肉價格勢必上漲，「因為供不應求阿！」
「你要吃3碗滷肉飯，但這家只有2碗，另一碗就只能跟其他家買。」李春來說，長久以來國內豬肉市場有產業平衡，但受到現在社會輿論的抹黑後，進口商不敢進口豬肉，這就會變成是惡性循環，「豬就這麼多，又不是要買多少就有多少。」恐怕會促使國內豬價持續上漲，對消費者來說也不是好事。
此次政府開放萊豬進口，除了肉品進口商之外，影響最大的當屬豬農。11月底由國民黨與民間團體聯合舉辦的「秋鬥遊行」中，當時以雲林縣養豬協會理事蔡德福為首，不少雲林豬農都專程北上抗議政府開放萊豬。不過，時間才過了不到1個月，經記者實際尋訪，不少豬農害怕被「查水表」而不敢向各界發聲。
一名不願具名的雲林青年豬農就說，政府要「弄」他們的手段太多了，光是每天派環保局來「關注」，就夠你忙的了，因此大多數的豬農現在都不敢多說什麼。談到萊豬進口最大的影響，這位年輕豬農說，現在市場上風聲鶴唳，民眾對於中央的「台灣豬」標章又未有信任感，消者者不曉得會不會不敢再消費豬肉，導致整體豬價下跌。
另外，針對中央對4年130億的豬農補助「百億基金」，業者最害怕的還是「看得到卻吃不到」。豬農認為，這些補助的申請門檻現在都還不明朗，是否能夠照顧到大大小小的豬農，或是只補助大場來現代化，現在也不得而知；但對他們業者來說，最怕的還是看到其他大場持續壯大，最後就是讓中小型豬農逐漸被淘汰。
豬農還強調，萊豬進口後，政府最主要還是要確保國產豬的銷路、價格穩定，現在豬肉能夠出口國外，是否能夠因此幫助到國內豬價維持穩定，這還是他們這些中小型豬農最關心的。
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