影／哥姐在吵架　白目橘「滑」進戰場拍背：別生氣嘛！

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黃小姐表示鐵鐵是一年半前一名外籍移工請牠去撈的小奶貓，當時牠在路邊哭叫半天都不見母貓蹤影，後來發現牠一隻後腳被雜草與塑膠繩纏斷狀況相當不好，只好帶回家照顧。或許鐵鐵從小就習慣拖著腳走路，即使後來截肢牠還是照樣拖著走，但少了一隻後腿依然不減牠愛玩又調皮的個性。當牠發現貓姊姊白麻嘛與哥哥Mumu感情很好，就開始故意常常調戲白麻嘛，後來經過寵物溝通師了解才知原來鐵鐵覺得姊姊很漂亮，於是就使出「幼稚小學生」的種種屁孩行為引起牠的注意。這天牠發現白麻嘛與Mumu因為搶同一個貓抓盆而吵架，牠不但沒有勸架，反而在一旁「蛇來蛇去」後「滑」進戰場最前線湊熱鬧，還拍了白麻嘛的背公然「調戲」，當場讓姊姊氣到不行！
雖然鐵鐵個性很屁孩，但也常常顯露可愛的一面，牠只要一看見人就會翻滾賣萌撒嬌，雖然是「三腳貓」卻是超級會抓小強。有趣的是某次被牠無意間發現掃地機器人的開關後，從那天起牠與掃地機就變成「好朋友」，只要一無聊就會自動開啟掃地機巡視領土，「出頭」很多的牠經常讓黃小姐既無奈又好笑！而網友看了鐵鐵滑進戰場的影片都紛紛笑說：「被白貓瞪了」、「ㄎㄧㄤ貓在旁邊鬧」、「貓之不會讀空氣」、「橘貓： 快點動手啦！ 我等好久」、「人家在吵架，旁邊在搗亂」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）