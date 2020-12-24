挑禮物發現女友剛離店！網曝「6字」預測　全場一看跪了

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挑禮物發現女友剛離店！網曝「6字」預測　全場一看跪了

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 13:49:40

▲該名男子中了大獎，就像提早收到了聖誕禮物。（示意圖／取自unsplash）
▲男網友在挑禮物時，意外發現女友才剛來同間店買禮物給自己。（示意圖／取自unsplash）
一年一度的聖誕節即將到來，不少人都挑好了要給親朋好友的禮物。近日，就有網友打算走務實派，決定要買女友先前用的髮香水，但輾轉間發現女友同天上午也到了櫃上，買下他先前就在觀望的香水，讓他笑說「太有默契也不好」，不過有人就留下「6字」質疑劇情發展，引起網友熱議。。
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原PO在《PTT》表示，他打算買女友一直想要的髮香水，當作是聖誕禮物，但到專櫃時卻忘記女友常用的型號，於是請櫃姐幫忙查詢之前的購買紀錄，沒想到意外發現有一筆當天的消費，竟然是原PO先前一直觀望的香水。
▲網友們看到四樓留言「如果沒收到呢？」紛紛直呼太狠了。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲網友們看到四樓留言「如果沒收到呢？」紛紛直呼太狠了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO也因此提前先發現，自己即將收到的聖誕禮物，櫃姐也開玩笑的提醒「到時候要假裝不知道」，這也讓原PO忍不住說「跟女友太有默契的缺點」。貼文一出，許多網友原以為被放閃，結果一看到四樓留言「如果沒收到呢？」就紛紛期待後續發展。
其他網友也紛紛回應，「4樓問了一個很深的問題」、「原PO看完4樓的推文可能要擔心到聖誕節那天了」、「4樓6字金言真的太狠了」、「4樓害原po喜悅放閃文變成擔心害怕文，讚」、「 四樓這樣不行啦」、「四樓讓我想等後續了」、「期待聖誕節對答案」、「如果收到的是別樣禮物呢？你會問香水送誰了嗎？」、「4樓太狠，不要嚇原po啦」。（編輯：許智超）
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