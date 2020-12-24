20歲男慶3週年跪地求婚！女友竟尷尬離場　背後真相曝光

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這位女網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「20歲男友跟我求婚」的文章表示，「男友說要給我驚喜，約我去我們第一次約會的地方，我沒多想，可能就是三週年也會去紀念吧？結果到了之後場地佈置得很浪漫，我心想也有心了吧」，不過原PO更接著感到不對勁，「內心覺得有點不妙，因為真的太美好，好到有點奇怪？我們吃飯吃到一半，他就問我要不要出去走走？走出來我突然看到我的好閨蜜，她滿臉透露出有大事要發生了」，沒想到下一秒當原PO驚恐的看著男友，他居然直接單膝下跪開始訴說求婚宣言，更舉起了閃閃發亮的鑽戒盒，這讓原PO瞬間傻眼「我該怎麼辦？」。
結果原PO就腦袋一片空白的「什麼東西都沒拿，直接跑走離場叫車回家」，事後原PO更點出背後真相解釋「我跟男友戀愛前有溝通過，我表示我是想30歲左右結婚的人，男友則是沒有一定，他覺得如果遇到了他就會想跟對方穩定下來（這點我們兩個的共識就不同了），但我很愛他，我也從來沒想過要跟他分手，我也曾想過等以後穩定了、成熟了，或許他就是我未來婚禮上牽手的那位，關於這次他突然求婚其實我不知道，經過仔細跟他談過之後，他說他媽之前也是20歲結婚，21歲生他，他覺得這個年紀結婚也不是一件壞事，我們跟小孩的年紀也不會差太遠，早點生體力也比較好，最重要的是他覺得我就是那個對的人，他不希望我之後跑掉，既然我們都有把對方當結婚對象的意願，那為何不能早點結婚？」。
但原PO卻有著自己的立場想說服男方，「現在跟以前不同，而且我也還沒準備好步入婚姻，更不想這麼早生小孩！但我也同樣表示我很愛他，當下除了跑走我不知道能說什麼？勉強自己答應？還是當下拒絕？我想兩者都不是我想要的結果」，最後也直言「我們目前沒分手，但有個疙瘩在那邊，立場不同，只能看誰願意退後一步」，而網友們看完後紛紛留言表示「該說這才是突然求婚會出現的反應嗎？雖然妳男友會很錯愕啦...畢竟精心準備的求婚場景就這麼草草結束了」、「直接跑走太不給他面子了」、「他只是怕妳未來跑掉，先求婚」、「才20歲！！ 男友蠻急的喔，我覺得好好溝通一下吧，如果妳現在還不想結婚也不想分手，當眾跑走雖然男友會很尷尬，但他突然求婚也是讓你蠻尷尬的」、「如果是我我也會跑掉欸，不是說我不想嫁給他，只是結婚也是要心理準備的啊，不是應該要雙方都有想在這個時候結婚的共識的時候再進行下一步嗎？我也有跟男朋友說過我想在什麼時候結婚或是什麼狀況下結婚，同時他也有跟我說他的想法，我們也達成共識，他這樣魯莽的求婚沒有想過你的感受其實也滿不好的」。（編輯：王柏文）